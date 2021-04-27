Ілон Маск тролить Джеффа Безоса у твітері: на кону контракт з NASA

Джерело:Business Insider
Компанії Ілона Маска SpaceX та Джеффа Безоса Blue Origin змагалися за контракт з NASA вартістю 2,9 мільярда доларів на будівництво місячного посадкового апарату. NASA вирішило підписати ексклюзивний контракт з SpaceX.
Це стало черговим етапом у вже 15-річній ворожнечі між Ілоном Маском та Джеффом Безосом, які змагаються не лише за космічну першість, але й за перше місце в рейтингу багатіїв.
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Компанія Blue Origin не готова змиритися з програшем і намагається оскаржити рішення, повідомляє The New York Times. Генеральний директор Blue Origin Боб Сміт заявив, що NASA помилилося в оцінці пропозицій, які подали:
Ілон Маск відреагував на оскарження з боку компанії-конкурента у звичний для себе спосіб – твітом.
Не можу підняти його (на орбіту) лол,
– написав Маск.
Цим Ілон Маск натякнув на той факт, що компанія Blue Origin ще не зуміла успішно вивести свої ракети на орбіту.
Компанія Blue Origin на початку цього року запустила свою суборбітальну ракетну систему New Shepherd із манекеном для краш-тесту. Проте загалом компанія відстає від SpaceX, яка планує висадити людей на Місяць вже у 2024 році.