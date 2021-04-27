Компанії Ілона Маска SpaceX та Джеффа Безоса Blue Origin змагалися за контракт з NASA вартістю 2,9 мільярда доларів на будівництво місячного посадкового апарату. NASA вирішило підписати ексклюзивний контракт з SpaceX.

Це стало черговим етапом у вже 15-річній ворожнечі між Ілоном Маском та Джеффом Безосом, які змагаються не лише за космічну першість, але й за перше місце в рейтингу багатіїв.

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Компанія Blue Origin не готова змиритися з програшем і намагається оскаржити рішення, повідомляє The New York Times. Генеральний директор Blue Origin Боб Сміт заявив, що NASA помилилося в оцінці пропозицій, які подали:

Blue Origin;

SpaceX;

Dynetics.

Ілон Маск відреагував на оскарження з боку компанії-конкурента у звичний для себе спосіб – твітом.

Can’t get it up (to orbit) lol — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021

Не можу підняти його (на орбіту) лол,

– написав Маск.

Цим Ілон Маск натякнув на той факт, що компанія Blue Origin ще не зуміла успішно вивести свої ракети на орбіту.

Космічна гонка по-американськи

Компанія Blue Origin на початку цього року запустила свою суборбітальну ракетну систему New Shepherd із манекеном для краш-тесту. Проте загалом компанія відстає від SpaceX, яка планує висадити людей на Місяць вже у 2024 році.