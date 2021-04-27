Ілон Маск тролить Джеффа Безоса у твітері: на кону контракт з NASA
Компанії Ілона Маска SpaceX та Джеффа Безоса Blue Origin змагалися за контракт з NASA вартістю 2,9 мільярда доларів на будівництво місячного посадкового апарату. NASA вирішило підписати ексклюзивний контракт з SpaceX.
Джерело:Business Insider
Це стало черговим етапом у вже 15-річній ворожнечі між Ілоном Маском та Джеффом Безосом, які змагаються не лише за космічну першість, але й за перше місце в рейтингу багатіїв.
Цікаво Більше, ніж Україна: скільки заробляє Ілон Маск за день
Компанія Blue Origin не готова змиритися з програшем і намагається оскаржити рішення, повідомляє The New York Times. Генеральний директор Blue Origin Боб Сміт заявив, що NASA помилилося в оцінці пропозицій, які подали:
- Blue Origin;
- SpaceX;
- Dynetics.
Ілон Маск відреагував на оскарження з боку компанії-конкурента у звичний для себе спосіб – твітом.
Не можу підняти його (на орбіту) лол,
– написав Маск.
Цим Ілон Маск натякнув на той факт, що компанія Blue Origin ще не зуміла успішно вивести свої ракети на орбіту.
Космічна гонка по-американськи
Компанія Blue Origin на початку цього року запустила свою суборбітальну ракетну систему New Shepherd із манекеном для краш-тесту. Проте загалом компанія відстає від SpaceX, яка планує висадити людей на Місяць вже у 2024 році.
Поділитися новиною