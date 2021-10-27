Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії людства

Журнал Forbes визнав американського бізнесмена Ілона Маска найбагатшою людиною в історії людства. Статки винахідника оцінили у 271,3 мільярда доларів.

За один день Маск заробив понад 40 мільярдів

Таким багатством Маск володів станом на 25 жовтня. Лише за один день вартість його статків зросла на 41,7 мільярда доларів.

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Головною причиною збагачення американця є зростання акцій виробника електрокарів Tesla, 21% акцій якого належать Маску. Так, напередодні найстарший сервіс прокату авто Hertz замовив у Tesla рекордні 100 тисяч автомобілів. Завдяки цьому капіталізація компанії вперше в історії перевищила трильйон доларів.

Засновник SpaceX може стати першим трильйонером у світі

Раніше найбагатшою людиною був засновник Amazon і колишній генеральний директор Джефф Безос. Однак розмір його статків був набагато меншими ніж у Маска – 212 мільярдів доларів.

Американський банківський холдинг Morgan Stanley прогнозує, що статки Маска невдовзі перетнуть позначку у трильйон доларів. Першим трильйонером світу винахідник може стати завдяки своїй компанії SpaceX.

За даними аналітиків, ракети Starship матимуть масштабні наслідки. Вони також відзначили проєкт Starlink – створення супутникової інтернет-мережі. Однак найприбутковішим він стане лише у 2031 році.