Переможців конкурсу визначних особистостей, груп, ідей або об'єктів журнал традиційно публікує на своїх сторінках з 1927 року. Минулоріч на обкладинці з'явились президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс.

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Ілон Маск – людина року

Нагороду вручають тим людям, які зазвичай найчастіше протягом року впливають на світові новини (як позитивним, так і негативним чином). На запитання журналістів Time до Маска, ким він захоплюється у сучасному світі найбільше, мільярдер відповів: "Я захоплююсь кожним, хто робить позитивний внесок у розвиток людства".

Нині складно уникнути першості Ілона Маска у багатьох сферах життя. Він володіє ракетною компанією, яка повністю домінує у космічному бізнесі, а також автовиробником, якому немає рівних у створенні електромобілів,

– прокоментувала перемогу Маска політична кореспондентка Time Моллі Болл.

У розмові з мільярдером журналісти видання згадали й про те, що засновник SpaceX та Tesla нині є найбагатшим за всю історію людства. Проте Ілон Маск наголосив, що вважає таким президента Росії Володимира Путіна.

Додамо, що журнал протягом своєї історії визнавав людиною року й декілька дуже суперечливих особистостей, зокрема Адольфа Гітлера у 1938 році.

Ілон Маск на обкладинці журналу Time / Фото Time