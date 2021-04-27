Такого не було за час існування, – Маск сказав, що у Tesla є "шалені труднощі"

Ілон Маск сказав інвесторам, що Tesla має шалені труднощі. Все через те, що автовиробник змушений зважати на численні проблеми ланцюга поставок у 2021 році.

Він розповів, що труднощі були саме під час останнього кварталу. Глобальний дефіцит напівпровідникових чіпів сколихнув автомобільну промисловість, а тому не оминув і Tesla.

До теми Більше, ніж Україна: скільки заробляє Ілон Маск за день

Також згадав і про затримки портів, які вплинули на виробничі цілі.

"У нас були деякі найскладніші виклики в ланцюгу поставок, які ми коли-небудь переживали за час існування Tesla", – сказав Маск.

Він також зазначив, що компанія мала проблеми з масштабуванням виробництва в Китаї через пандемію, оскільки обмеження COVID-19 в країні ускладнили залучення інженерів до заводів Tesla.

Затримки портів та глобальна нестача контейнерних суден також вплинули на виробничі постачання Tesla у США.

Ми продовжуємо працювати над нестабільністю світового ланцюга поставок, особливо навколо напівпровідників та портових потужностей,

– додав головний фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн.

Загалом у Tesla був прибутковий квартал. Представники оголосили, що продали найбільше автомобілів за всю історію. Протягом перших 3 місяців 2021 року компанія поставила 184 877 транспортних засобів – кількість, яка зумовлена ​​великим попитом на електромобілі в Китаї.

Що відомо про дефіцит чіпів