Такого не було за час існування, – Маск сказав, що у Tesla є "шалені труднощі"
Ілон Маск сказав інвесторам, що Tesla має шалені труднощі. Все через те, що автовиробник змушений зважати на численні проблеми ланцюга поставок у 2021 році.
Джерело:Business Insider
Він розповів, що труднощі були саме під час останнього кварталу. Глобальний дефіцит напівпровідникових чіпів сколихнув автомобільну промисловість, а тому не оминув і Tesla.
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Також згадав і про затримки портів, які вплинули на виробничі цілі.
"У нас були деякі найскладніші виклики в ланцюгу поставок, які ми коли-небудь переживали за час існування Tesla", – сказав Маск.
Він також зазначив, що компанія мала проблеми з масштабуванням виробництва в Китаї через пандемію, оскільки обмеження COVID-19 в країні ускладнили залучення інженерів до заводів Tesla.
Затримки портів та глобальна нестача контейнерних суден також вплинули на виробничі постачання Tesla у США.
Ми продовжуємо працювати над нестабільністю світового ланцюга поставок, особливо навколо напівпровідників та портових потужностей,
– додав головний фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн.
Загалом у Tesla був прибутковий квартал. Представники оголосили, що продали найбільше автомобілів за всю історію. Протягом перших 3 місяців 2021 року компанія поставила 184 877 транспортних засобів – кількість, яка зумовлена великим попитом на електромобілі в Китаї.
Що відомо про дефіцит чіпів
- Ще у лютому Tesla ненадовго зупинила виробництво своєї моделі на автозбірному заводі в Каліфорнії. Пояснювали рішення саме проблемами з ланцюгами поставок.
- Глобальний дефіцит напівпровідників спричинив хаос для технічних та автомобільних компаній. За даними Bloomberg, через дефіцит мікросхем автомобільні компанії можуть втратити до 61 мільярда доларів доходу.
- З того часу багато автовиробників були змушені закрити виробничі заводи. Вони визначили пріоритетні моделі автомобілів, які є найбільш вигідними для компанії.
- Раніше Nike, Costco, Toyota, Honda та Samsung заявляли, що проблеми з ланцюгами поставок завдають шкоди бізнесу.
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