Ілон Маск розкритикував Apple: у чому керівник Tesla звинуватив конкурентів

Генеральний директор Tesla Ілон Маск щонайменше двічі дошкульно висловився про сусіда по Кремнієвій долині — компанію Apple. Критичні заяви від Ілона Маска пролунали у понеділок 26 липня під час телефонного спілкування із журналістами, у якому обговорювалися доходи Tesla.

Хоча на сьогодні компанії не конкурують безпосередньо, проте Apple, тривалий час займається розробкою електричного автономного автомобіля в рамках проєкту під кодовою назвою Titan, куди переманила низку інженерів і керівників з Tesla.

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За повідомленнями ЗМІ, проєктом Titan керує Даг Філд, який перейшов в Apple у 2018 році після п'яти років роботи у Tesla.

Що саме Ілон Маск закидає Apple

Відповідаючи на питання про ланцюжки поставок Tesla, Ілон Маск заявив про існування помилкової думки про те, що Tesla використовує багато кобальту – ключового матеріалу у виробництві літій-іонних елементів, які використовуються як у смартфонах, так і в електромобілях.

Apple використовує майже 100% кобальту у своїх акумуляторах для мобільних телефонів і ноутбуків, а Tesla не використовує кобальт в залізо-фосфатних акумуляторах і майже не використовує його в хімічних елементах на основі нікелю. В середньому ми використовуємо 2% кобальту, в той час, як, скажімо, Apple використовує 100% кобальту.

– прокоментував Ілон Маск.

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У чому проблема з кобальтом Видобуток кобальту у таких країнах, як Демократична Республіка Конго, пов'язують з порушеннями прав людини, зокрема із використанням дитячої праці. У 2019 конголезькі сім'ї подали в суд на компанії Apple, Google, Dell, Microsoft і Tesla, звинувачуючи їх в пособництві дитячій праці. Позов було подано у Вашингтоні правозахисною фірмою International Rights Advocates від імені 14 батьків та дітей з Демократичної Республіки Конго. Позивачі вимагають відшкодування збитку за примусову працю і додаткову компенсацію за несправедливе збагачення, недбалість і навмисне заподіяння емоційних травм.

Tesla не буде відгороджуватись від клієнтів як Apple

Пізніше в розмові Ілон Маск пожартував про так званий "сад за стінами" компанії Apple. Натякаючи на те, що Apple суворо контролює, яке програмне забезпечення може бути встановлено на iPhone через їх магазин застосунків App Store.

Діяльність Apple зараз піддається ретельному вивченню з боку законодавців та інших компаній, в тому числі в ході антимонопольного розгляду, після того, як компанія Epic Games подала на Apple позов у серпні 2020 року у зв'язку з тарифами й політикою App Store.

Я думаю, ми хочемо підкреслити, що наша мета - підтримати появу сталої енергії, а не створювати "сад за стінами" як інші компанії, що таким чином протидіють конкуренції

– сказав Ілон Маск у відповідь на питання про дозвіл конкурентам використовувати мережу зарядних станцій Tesla Superchargers.

Після цього Ілон Маск зімітував кашель і сказав: "Apple".

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Наприкінці розмови генеральний директор Tesla заявив, що він не планує у майбутньому обговорювати доходи Tesla, за винятком випадків, якщо тільки йому потрібно буде сказати "щось дійсно важливе".