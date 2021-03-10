Ілон Маск розбагатів на 25 мільярдів доларів всього лиш за день

Ілон Маск, чиє багатство складається в основному з акцій його компанії Tesla, розбагатів на 25 мільярдів доларів 9 березня. Як йому вдалося, читайте на Бізнес 24.

Акції компанії Tesla Inc. у вівторок, 9 березня, стрибнули на 20%, що є найбільшим ростом за останній рік. Через це статки Ілона Маска зросли до 174 мільярдів доларів, майже наздогнавши найбагатшого у світі Джеффа Безоса (у нього 180 мільярдів доларів).

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Цікаво, що десятка найбагатших людей, за версією Bloomberg, – мають стосунок до технологічних компаній. Разом вони заробили 54 мільярди доларів за цей день. Адже не лише акції Tesla росли.

Джеф Безос збагатився на 6 мільярдів доларів завдяки акціям Amazon .

. Засновник Facebook Марк Цукерберг збагатився майже на 4 мільярди доларів.

Боротьба за перше місце

Маск і Безос боролися за перше місце в рейтингу найбагатших з того часу, як засновник Tesla зайняв цю позицію у січні цього року – тоді статки Маска сягнули 210 мільярдів доларів.

Відтоді Безос повернув собі звання найбагатшого у світі, оскільки акції виробника електромобілів опустилися на 36%. Зараз між двома магнатами розрив менше як 6 мільярдів доларів.

Мільярдер без грошей

Попри статус одного з найбагатших у світі, наприкінці минулого року Ілона Маска називали "найбіднішим мільярдером планети". Журналісти The Wall Street Journal з’ясували, що попри мільярдні статки у нього дуже мало власних заощаджень.

Коли мільярдеру довелося постати перед судом у 2018 році за образу дайвера, адвокат Маска повідомив, що клієнт "фінансово неліквідний": йому бракує особистих грошей для виплат компенсацій, повідомляє Bloomberg.

На особисте життя та розвиток компаній Маску часто доводиться позичати гроші у банків під заставу акцій. Все тому, що в основному багатство Маска – це акції компанії Tesla. А масово продавати він їх не може – адже ризикує втратити довіру інвесторів.

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