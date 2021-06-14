Ілон Маск продовжує "тролити" хакерів Anonymous: до чого тут Майлі Сайрус

Ексцентричний мультимільярдер та один із найбагатших бізнесменів планети Ілон Маск у власному профілі у твіттер опублікував чергову відповідь на погрози хакерів. Новий допис вочевидь слід сприймати як тролінг хакерів з боку Ілона Маска та натяк на володіння ним даними щодо хакерського угрупування.

В понеділок 14 червня в офіційному профілі Ілона Маска у мережі твіттер було опубліковано короткий допис, який складався виключно із двох знаків оклику.

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Проте до допису Ілон Маск додав зображення, яке ймовірно є скріншотом зі звернення хакерів з угрупування із погрозами, яке було опубліковано в Youtube 5 червня 2021 року. При цьому на скріншоті із відео було здійснено надпис "Ханна Монтана насправді Майлі Сайрус".

До чого тут Майлі Сайрус

Відсилка з боку Ілона Маска до загальновідомого у США та багатьох країнах світу факту, що персонаж серіалу Ханна Монтана, було зіграно співачкою Майлі Сайрус, на думку ЗМІ може свідчити про те, що Ілон Маск або натякає на те, що йому відомо, хто стоїть за погрозами або на те, що йому можуть бути відомі дані щодо осіб, які входять до угрупування Anonymous.

Що відомо про серіал "Ханна Монтана" Американський підлітковий телевізійний серіал, який дебютував 24 березня 2006 року на Disney Channel. Основний сюжет серіалу присвячений дівчинці, яка живе подвійним життям: проста школярка-підліток, на ім'я Майлі Стюарт (роль якої виконує Майлі Сайрус) вдень і відома попспівачка Ханна Монтана вночі, яка приховує справжню особистість від громадськості, окрім близьких друзів і сім'ї. Майлі Сайрус знімалась у цьому серіалі з 2006 по 2011 рік, і саме йому завдячує подальшою успішною кар'єрою співачки.

Майлі Сайрус у ролі Ханна Монтани та в реальному житті / Фото Getty Images

За що хакери оголосили "війну" Ілону Маску

У своєму відеозверненні, адресованому Ілону Маску Anonymous наголосили на тому, що на їх думку, люди починають розуміти, що Ілон Маск не більше ніж черговий самозакоханий багатій, який відчайдушно потребує уваги.

Дивіться відеозвернення Anonymous з погрозами Ілону Маску

Зі слів хакерів, дописи Ілона Маска у твіттері демонструють "зневагу до пересічного працівника". Хакери з угрупування Anonymous, які відповідальні за одні з найбільших цифрових зломів в історії, включаючи атаку на PayPal і Церкву саєнтології, наголосили на тому, що тепер Ілон Маск отримав гідного суперника.

До речі, це не перша реакція Ілона Маска на погрози з боку хакерського угрупування, у твіті опублікованому за двадцять хвилин після виходу відеопогроз Ілон Маск виклав у мережі філософську цитату, яка викликала багато подиву з боку користувачів.