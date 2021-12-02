Ілон Маск потролив зміну очільника Twitter: мільярдер створив мем зі Сталіним та Єжовим

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск іронічно прокоментував відставку Джека Дорсі з посади голови Twitter. Мільярдер створив мем, де на фото замість обличчя тирана Сталіна прифотошопив нового гендиректора Twitter Парага Агравала.

Роль НКВС-ника Миколи Єжова дісталась колишньому СЕО Twitter Джеку Дорсі. У другій частині мему від Маска Дорсі начебто скинули у річку, про що свідчать сплески води на картинці.

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Свій мем Ілон Маск опублікував на власній сторінці у твітері.

Історія фото

Знімок було зроблено у 1937 році поблизу каналу Москва-Волга. На ньому присутня "еліта" репресивного радянського режиму:

Йосиф Сталін;

Климент Ворошилов;

В'ячеслав Молотов;

Микола Єжов.

Після того, як НКВС-ника Єжова було розстріляно, радянська преса публікувала фотографію вже без нього.

Реакція мережі

Під дописом з мемом не всі коментатори зрозуміли посил Ілона Маска. Так, дехто просто почав тролити мільярдера у відповідь, не розуміючи, що відбувається. Втім, були й ті, хто впізнали оригінальне фото:

"Дідько, тут дууууже чорний гумор";

"Якщо хтось не зрозумів – Сталін стратив Єжова";

"Хіба так можна?";

"Новому СЕО Twitter це точно не сподобається";

"Ілон Маск, ви – СЕО мемів".

Нагадаємо, 29 листопада Джек Дорсі пішов з посади СЕО Twitter. Замість нього компанію очолив Параг Агравал, колишній голова технологічного відділу.