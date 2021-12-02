Роль НКВС-ника Миколи Єжова дісталась колишньому СЕО Twitter Джеку Дорсі. У другій частині мему від Маска Дорсі начебто скинули у річку, про що свідчать сплески води на картинці.
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Свій мем Ілон Маск опублікував на власній сторінці у твітері.
Історія фото
Знімок було зроблено у 1937 році поблизу каналу Москва-Волга. На ньому присутня "еліта" репресивного радянського режиму:
- Йосиф Сталін;
- Климент Ворошилов;
- В'ячеслав Молотов;
- Микола Єжов.
Після того, як НКВС-ника Єжова було розстріляно, радянська преса публікувала фотографію вже без нього.
Реакція мережі
Під дописом з мемом не всі коментатори зрозуміли посил Ілона Маска. Так, дехто просто почав тролити мільярдера у відповідь, не розуміючи, що відбувається. Втім, були й ті, хто впізнали оригінальне фото:
- "Дідько, тут дууууже чорний гумор";
- "Якщо хтось не зрозумів – Сталін стратив Єжова";
- "Хіба так можна?";
- "Новому СЕО Twitter це точно не сподобається";
- "Ілон Маск, ви – СЕО мемів".
Нагадаємо, 29 листопада Джек Дорсі пішов з посади СЕО Twitter. Замість нього компанію очолив Параг Агравал, колишній голова технологічного відділу.