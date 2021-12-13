Ілон Маск порівняв Санта Клауса з відомим диктатором

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск, схоже, не може жити без мемів. Цього разу мільярдер порівняв улюбленця всіх дітлахів Санта Клауса з жорстоким римським диктатором.

На думку багатія, новорічний старенький добродій дуже схожий на тирана Луція Корнелія Суллу, який правив Римом з 82 до 79 року до нашої ери і проводив масові репресії. Свій мем Маск вже традиційно опублікував на сторінці у твітері.

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Чому Маск порівняв Санту з римським диктатором

Мільярдер виокремив 4 спільні риси між Сантою та Суллою:

обидвоє мають списки;

перевіряють їх двічі;

знають, хто був нечемним або хорошим;

приходять до міст.

Свій допис Маск підписав: "Немає кращого друга, немає гіршого ворога".

Додамо, що багатій таким чином намагався потролити відому у США новорічну пісню "Санта Клаус їде до міста". Наразі допис зібрав понад 117 тисяч вподобань.

Реакція мережі

У коментарях користувачі твітера підхопили настрій Маска і також почали жартувати:

"Коли ти розробиш електросанчата для Санти?";

"Ой, стародавній Рим, то були найкращі часи";

"Хм, сподіваюсь, жодна дитина цього не побачить".

"У них обидвох краща зачіска, ніж у тебе".

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Нагадаємо, Ілон Маск не вперше публікує меми з диктаторами. Так, нещодавно мільярдер створив картинку, де замість голів Сталіна та Єжова прифотошопив голови старого і нового очільників компанії Twitter.