На думку багатія, новорічний старенький добродій дуже схожий на тирана Луція Корнелія Суллу, який правив Римом з 82 до 79 року до нашої ери і проводив масові репресії. Свій мем Маск вже традиційно опублікував на сторінці у твітері.
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Чому Маск порівняв Санту з римським диктатором
Мільярдер виокремив 4 спільні риси між Сантою та Суллою:
- обидвоє мають списки;
- перевіряють їх двічі;
- знають, хто був нечемним або хорошим;
- приходять до міст.
Свій допис Маск підписав: "Немає кращого друга, немає гіршого ворога".
Додамо, що багатій таким чином намагався потролити відому у США новорічну пісню "Санта Клаус їде до міста". Наразі допис зібрав понад 117 тисяч вподобань.
Реакція мережі
У коментарях користувачі твітера підхопили настрій Маска і також почали жартувати:
- "Коли ти розробиш електросанчата для Санти?";
- "Ой, стародавній Рим, то були найкращі часи";
- "Хм, сподіваюсь, жодна дитина цього не побачить".
- "У них обидвох краща зачіска, ніж у тебе".
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Нагадаємо, Ілон Маск не вперше публікує меми з диктаторами. Так, нещодавно мільярдер створив картинку, де замість голів Сталіна та Єжова прифотошопив голови старого і нового очільників компанії Twitter.