Ілон Маск підтримав криптовалюти у боротьбі з фіатними грошима

Ілон Маск в дописі у твіттері, обговорюючи питання криптовалют, висловив підтримку електронним грошам. У дописі він вказав на те, що віддає перевагу криптовалютам перед фіатними коштами.

Ілон Маск у суботу, 22 травня, у твітері вчергове опублікував допис стосовно криптовалют. Коментуючи питання щодо того, який із видів грошових коштів – фіатні чи електронні – йому більш до вподоби, американський мультимільярдер однозначно підтвердив підтримку останніх.

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Допис Ілона Маска стосовно підтримки криптовалют / Фото Twitter

У темі, яку розпочав сам Ілон Маск, порівнявши магію з технологією, користувач @TheRealShifo запитав, що американський мільярдер думає про людей, які зляться на нього через криптовалюту.

Справжня битва йде між фіатними коштами та криптовалютою. В цілому, я підтримую останню,

– відповів генеральний директор Tesla Inc. у твіттері

Фіатна валюта: що це Платіжний засіб, цінність якого штучно встановлюється вищими керівними органами. Що важливо, цінність цієї валюти не забезпечується прив'язкою до конкретних активів. Якщо раніше, наприклад, цінність валюти певної країни визначалася її золотим запасом, то тепер єдиний гарант вартості – авторитет уряду. Вони представлені різними формами: паперові банкноти, металеві монети, безготівкові кошти. Емісією цих грошей займається держава.





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Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове. Вони представлені різними формами: паперовими банкнотами; металевими монетами; безготівковими грошима. Емісією цих грошей займається державаДжерело: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/ © Авторство контенту на BestInvestPro.com захищено Яндекс Текстами і Google Author.Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове. Вони представлені різними формами: паперовими банкнотами; металевими монетами; безготівковими грошима. Емісією цих грошей займається державаДжерело: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/ © Авторство контенту на BestInvestPro.com захищено Яндекс Текстами і Google Author.Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове.





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Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове. Вони представлені різними формами: паперовими банкнотами; металевими монетами; безготівковими грошима. Емісією цих грошей займається державаДжерело: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/ © Авторство контенту на BestInvestPro.com захищено Яндекс Текстами і Google Author.Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове.





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Джерело:

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Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове. Вони представлені різними формами: паперовими банкнотами; металевими монетами; безготівковими грошима. Емісією цих грошей займається держава.Джерело: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/ © Авторство контенту на BestInvestPro.com захищено Яндекс Текстами і Google Author.Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове.

Після цього повідомлення вартість біткойна зросла до позначки близько 38 700 доларів за монету.

Маск і раніше робив подібні коментарі, в тому числі в грудні, коли він написав у твіттері, що "біткоіни – це майже таке ж лайно, як і фіатні гроші". У лютому він додав, що "коли фіатна валюта має негативний реальний інтерес, тільки дурень не стане шукати інше місце".