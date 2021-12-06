Ілон Маск офіційно став безхатьком

Ілон Маск продав свій останній маєток у Гіллсборо, штат Каліфорнія. Новий власник викупив особняк загальною площею 19 гектарів за 30 мільйонів доларів.

Ім'я покупця не називають. Після продажу найбагатша людина світу Ілон Маск офіційно не має жодної нерухомості у приватній власності.

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Що відомо про маєток

Маєток у Гіллсборо містить:

7 спалень;

7 ванних кімнат;

музичний зал;

бібліотеку зі шкіряними стінами;

гараж на 11 автомобілів;

басейн;

47 акрів панорамного виду.

Ілон Маск придбав об'єкт у 2017 році за 23,4 мільйона доларів. Будинок збудовано у 1912 році представником французького дворянства графом Крістіаном де Гіньє.

Ілон Маск став безхатьком

11 вересня Маск зняв з продажу один з останніх своїх будинків у Каліфорнії.

Згодом мільярдер все ж знайшов покупця, однак довелось знизити ціну. Спершу Маск хотів отримати за свій маєток 37,5 мільйона доларів .

. Ілон Маск продав решту своєї нерухомості і переїхав у будинок площею 37 квадратних метрів у Техасі, який орендує у компанії SpaceX.

у Техасі, який орендує у компанії SpaceX. Мільярдер заявив, що йому не потрібна нерухомість на Землі, оскільки він більше цікавиться життям на Марсі.

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