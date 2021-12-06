Ім'я покупця не називають. Після продажу найбагатша людина світу Ілон Маск офіційно не має жодної нерухомості у приватній власності.
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Що відомо про маєток
Маєток у Гіллсборо містить:
- 7 спалень;
- 7 ванних кімнат;
- музичний зал;
- бібліотеку зі шкіряними стінами;
- гараж на 11 автомобілів;
- басейн;
- 47 акрів панорамного виду.
Ілон Маск придбав об'єкт у 2017 році за 23,4 мільйона доларів. Будинок збудовано у 1912 році представником французького дворянства графом Крістіаном де Гіньє.
Ілон Маск став безхатьком
- 11 вересня Маск зняв з продажу один з останніх своїх будинків у Каліфорнії.
- Згодом мільярдер все ж знайшов покупця, однак довелось знизити ціну. Спершу Маск хотів отримати за свій маєток 37,5 мільйона доларів.
- Ілон Маск продав решту своєї нерухомості і переїхав у будинок площею 37 квадратних метрів у Техасі, який орендує у компанії SpaceX.
- Мільярдер заявив, що йому не потрібна нерухомість на Землі, оскільки він більше цікавиться життям на Марсі.
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