Ілон Маск нарешті розкрив плани SpaceX та Tesla щодо криптовалют

Ілон Маск вперше розкрив дані про подальші наміри інвестування в криптовалюти як особисто, так і через його компанії Tesla та SpaceX. Криптовалюти нарешті отримали позитивний поштовх.

У середу, 21 липня Ілон Маск заявив, що його приватна ракетна компанія SpaceX володіє біткойнами, а Tesla "швидше за все" відновить прийом біткойнів як оплату за електромобілі компанії.

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SpaceX і Tesla мають криптовалютні інвестиції у біткойн

Особисті та професійні плани щодо криптовалютних інвестицій Ілон Маск озвучив під час дискусії з Джеком Дорсі, виконавчим директором Twitter і платіжної групи Square, і виконавчим директором Ark Invest Кеті Вуд на онлайн-конференції The B Word.

Зокрема Ілон Маск підтвердив, що він особисто має криптовалютні вкладення у біткойнах, Ethereum та Dogecoin. Також мільярдер запевнив, що його компанії, SpaceX і Tesla, мають криптовалютні інвестиції у біткойні – і не планують їх позбавлятись.

Я особисто нічого не продаю, – Ілон Маск про криптовалюти

Американський мільярдер, відповідаючи на критику у маніпулятивних діях, зокрема через повідомлення у твітер, задля отримання прибутку від різких коливань криптовалют, заявив, що він є стійким прихильником криптовалют.

Ми не продаємо біткойни, і я особисто нічого не продаю. Я хотів би, щоб біткойн досяг успіху,

– сказав Ілон Маск.

Tesla може відновити продаж електромобілів за криптовалюти

У лютому біткойн злетів у ціні після того, як Ілон Маск заявив, що Tesla вклала 1,5 мільярди доларів зі своїх резервів в криптовалюти, і оголосив, що компанія планує приймати платежі в цифровій валюті за свої електромобілі. Однак через кілька місяців, у травні, він змінив власні наміри, пославшись на екологічні проблеми, що зумовлює майнінг біткойнів.

До теми Це до біса складна ситуація, – Ілон Маск про управління Tesla

В ході згаданої вище онлайн-дискусії Ілон Маск рекомендував використовувати гідроелектричну, геотермальну або ядерну енергію і навіть запропонував футуристичний "космічний обігрівач" для майнінгу криптовалют в майбутньому.

Ілон Маск заявив, що за його даними майнінг біткойнів все більше зміщується в бік поновлюваних джерел енергії. І він вважає, що принаймні 50 відсотків енергії, яка використовується для майнінгу біткоіну вже є відновлюваною.

Існує тенденція до збільшення цього показника. Якщо це дійсно трапиться, то Tesla відновить прийом біткойнів,

– підсумував Ілон Маск.