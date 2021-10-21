Успіхи SpaceX

У Morgan Stanley вважають, що ракети Starship компанії SpaceX матимуть масштабні наслідки.

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Що таке Starship Це масивна ракета для відправлення вантажів і людей на Місяць та Марс. Ракети можна використовувати повторно, що суттєво здешевлює запуски. Наразі компанія проводить випробування і вже здійснила кілька коротких польотів.

Цей технологічний розвиток може потенційно змінити очікування інвесторів щодо космічної галузі. Як сказав один клієнт, говорити про космос перед Starship – це все одно що говорити про Інтернет перед Google

– заявив аналітик Morgan Stanley Адам Джонас.

Morgan Stanley також відзначає Starlink – проєкт із створення супутникової інтернет-мережі. За словами Ілона Маска, цей напрям може приносити SpaceX до 30 мільярдів доларів щороку. Водночас аналітики Morgan Stanley вважають, що проєкт стане прибутковим лише у 2031 році, але з того часу стане надійним джерелом фінансування для інших космічних проєктів компанії.

Більше ніж один клієнт сказав нам, якщо Ілон Маск стане першим трильйонером, це буде не через Tesla. Інші стверджують, що SpaceX може з часом стати найціннішою компанією у світі у будь-якій галузі,

– сказав Джонас.

Статки Ілона Маска