Ілон Маск хвалить комуністичний Китай: чим ризикує і чого прагне мільярдер

1 липня 2021 року у день 100-річчя комуністичної партії Китаю засновник Tesla та SpaceX американський мільярдер Ілон Маск схоже вирішив покращити показники продажів авто у Китаї. Зважаючи на непрості відносини США із Піднебесною він пішов на доволі ризикований крок.

Ввечері 30 червня 2021 року американський мільярдер, вирішив прокоментувати повідомлення у твіттер, китайського державного вісника новин Сіньхуа (China Xinhua News), в якому було подано цитату очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Ілон Маск висловив захопленням економічним розвитком та інфраструктурою країни.

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Економічне процвітання, якого досяг Китай, воістину вражає, особливо в області інфраструктури. Я закликаю людей відвідати Китай і переконатися в цьому,

– написав Ілон Маск у твіттері.

Крім цього вже 1 липня 2021 року Ілон Маск, продублював власний вітальний допис в китайській соцмережі Weido, додавши скріншот із допису у твіттер.

Чим ризикує Ілон Маск

Насамперед слід зазначити, що американський мільярдер Ілон Маск, прокоментував допис не пересічної новинної агенції Китаю, а державного урядового органу.

Сіньхуа (China Xinhua News) це найбільша в Китаї інформаційна агенція. Вона повністю контролюється комуністичною партією як урядова агенція новин. Водночас офіційно є органом китайської державної інформації та пропаганди. А її керівник входить до уряду КНР і має посаду міністра.

Враховуючи доволі напружені відносини між Китаєм та Сполученими Штатами, де в Ілона Маска знаходиться левова частка бізнесу, навряд чи Білому Дому сподобається такі хвалебні оди американського мільярдера на адресу китайського комуністичного режиму.

Тендер NASA вартістю 2,9 мільярда доларів

Водночас не слід забувати й про те, що саме компанія Ілона Маска SpaceX у квітні поточного року виграла тендер NASA щодо проведення польоту двох американських космонавтів на Місяць вартістю 2,9 мільярда доларів.

Дивіться відео NASA щодо програми висадки на Місяць:

Проте 1 травня NASA призупинило контракт з компанією SpaceX по створенню місячного посадкового модуля через протест інших учасників тендеру: компаній Dynetics і Blue Origin, яка належить Джеффу Безосу найбагатшій людині планеті та супернику Ілона Маска у космічних перегонах. На думку скаржників, NASA несправедливо дозволило переглянути заявку SpaceX, проте не надало таку ж можливість для Blue Origin.

Чого прагне Ілон Маск

Для компанії Tesla як виробника електромобілів, що має власний завод у Шанхаї, вкрай потрібна прихильність китайських регуляторів ринку та органів, що забезпечують безпеку дорожнього руху.

Постійні відкликання автомобілів Tesla та обмеження їх використанням на китайському ринку, який для Ілона Маска та його електромобілів є найбільшим у світі, ймовірно змушують американського мільярдера робити неординарні кроки аби завоювати прихильність китайських урядових кіл.

Прихильність комуністичної партії основа успіху

Ілон Маск добре розуміє політику комуністичної влади Китаю, яка чітко розподіляє мільярдерів на фаворитів та вигнанців, в залежності від їх ставлення та висловлювань щодо партійного керівництва та курсу країни. Американський мільярдер зробивши схвальний допис та фактично поширивши фразу очільника комуністичної партії Китаю на величезну кількість західної аудиторії, не міг не розуміти, що китайська влада буде вдячна за просування власних наративів у інформаційне поле, на якому вона не є домінуючою силою.

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Також не слід забувати й про обмеження владою Китаю використання автомобілів Tesla військовими та співробітниками ключових державних компаній у зв'язку із потенційним ризиком витоку інформації конфіденційного характеру. Йшлось про те, що нібито Tesla віддалено використовує камери та ультразвукові, якими обладнано їх автомобілі.

Не менше занепокоєння комуністичного режиму Китаю викликав факт обробки даних щодо технічного стану та переміщення автомобілів Tesla, які перебувають у Китаї, за межами країни. Tesla в екстренному порядку довелось побудувати у Шанхаї центр обробки даних, що надходять з її електромобілів, які перебувають у Китаї.

Слід пам'ятати, що компанія, що виготовляє автомобілі в Китаї, із 100%-вим іноземним капіталом. Надані китайськими державними банками кредити на понад 1,74 мільярда доларів дозволили компанії Ілона Маска стати