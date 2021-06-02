Ілон Маск двічі порушив закон дописами у твіттері

Торік Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повідомила компанії Tesla, що її генеральний директор Ілон Маск двічі порушив законодавство США. Йдеться про порушення постанови суду, яка вимагає від юристів компанії попереднього схвалення дописів Ілона Маска у твіттері.

Ілона Маска звинувачували у шахрайстві

У 2018 році Ілон Маск і Tesla уклали угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США, стосовно врегулювання звинувачень у тому, що Ілон Маск вчиняв шахрайські дії дописами у соцмережах. Тоді Ілона Маска звинуватили у тому, що його допис у твіттер щодо отримання фінансування для приватизації Tesla не відповідав дійсності, оскільки фінансування Маску не надали. В рамках цієї угоди Ілон Маск і Tesla виплатили по 20 мільйонів доларів і домовилися про те, що юристи Tesla будуть заздалегідь перевіряти повідомлення Ілона Маска в соціальних мережах.

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Проте Ілон Маск і надалі порушує закони

Однак, за даними The Journal, у 2019 і 2020 роках Комісія з цінних паперів і бірж США направила Tesla листи, в яких повідомила компанії, що два твіти Маска – про рівень виробництва сонячних дахів і ціну акцій компанії – порушили рішення суду.

Tesla відповіла агентству, що ці два твіти були "виключно бажанням" та "особистою думкою" Ілона Маска, і саме тому не вимагали попереднього схвалення.

Зважаючи на неодноразові відмови Ілона Маска надати Tesla для попереднього схвалення його закриті письмові повідомлення у твіттер, ми дуже стурбовані неодноразовими заявами Tesla про відсутність порушень політики та посилання, що це винятки з правил,

– йдеться у листі-відповіді Комісії з цінних паперів і бірж США.

Компанія Tesla не відреагувала на прохання ЗМІ прокоментувати цю історію.

Чому дописи Ілона Маска у твіттері під контролем

Нагляд Tesla за твітами Маска неодноразово привертав увагу Комісії з цінних паперів і бірж США. Комісія звинуватила Tesla в порушенні судового рішення ще у лютому 2019 року. Тоді мова йшла про обіцянку Tesla побудувати 500 000 автомобілів до кінця року, в результаті чого суд зобов'язав обидві сторони домовитися про те, які теми вимагають попереднього схвалення.

Дописи Ілона Маска у твіттер вводять в оману / Фото Elespanol

Також резонанс викликали випадки непокори Ілона Маска регулюючим органам, зокрема щодо відновлення роботи складу в Каліфорнії в порушення місцевих розпоряджень про блокування у зв'язку з пандемією, суперечки з Національною радою з безпеки на транспорті з приводу смертельної аварії за участю автомобіля Tesla та порушення правил безпеки на виробництві у гігафабриці Tesla у Неваді.