Ілона Маска звинувачували у шахрайстві

У 2018 році Ілон Маск і Tesla уклали угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США, стосовно врегулювання звинувачень у тому, що Ілон Маск вчиняв шахрайські дії дописами у соцмережах. Тоді Ілона Маска звинуватили у тому, що його допис у твіттер щодо отримання фінансування для приватизації Tesla не відповідав дійсності, оскільки фінансування Маску не надали. В рамках цієї угоди Ілон Маск і Tesla виплатили по 20 мільйонів доларів і домовилися про те, що юристи Tesla будуть заздалегідь перевіряти повідомлення Ілона Маска в соціальних мережах.

До теми Жодних шансів шахраям: як захиститися від дій зловмисників

Проте Ілон Маск і надалі порушує закони

Однак, за даними The Journal, у 2019 і 2020 роках Комісія з цінних паперів і бірж США направила Tesla листи, в яких повідомила компанії, що два твіти Маска – про рівень виробництва сонячних дахів і ціну акцій компанії – порушили рішення суду.

Tesla відповіла агентству, що ці два твіти були "виключно бажанням" та "особистою думкою" Ілона Маска, і саме тому не вимагали попереднього схвалення.

Зважаючи на неодноразові відмови Ілона Маска надати Tesla для попереднього схвалення його закриті письмові повідомлення у твіттер, ми дуже стурбовані неодноразовими заявами Tesla про відсутність порушень політики та посилання, що це винятки з правил,

– йдеться у листі-відповіді Комісії з цінних паперів і бірж США.

Компанія Tesla не відреагувала на прохання ЗМІ прокоментувати цю історію.

Чому дописи Ілона Маска у твіттері під контролем

Нагляд Tesla за твітами Маска неодноразово привертав увагу Комісії з цінних паперів і бірж США. Комісія звинуватила Tesla в порушенні судового рішення ще у лютому 2019 року. Тоді мова йшла про обіцянку Tesla побудувати 500 000 автомобілів до кінця року, в результаті чого суд зобов'язав обидві сторони домовитися про те, які теми вимагають попереднього схвалення.

Дописи Ілона Маска у твіттер вводять в оману / Фото Elespanol

Також резонанс викликали випадки непокори Ілона Маска регулюючим органам, зокрема щодо відновлення роботи складу в Каліфорнії в порушення місцевих розпоряджень про блокування у зв'язку з пандемією, суперечки з Національною радою з безпеки на транспорті з приводу смертельної аварії за участю автомобіля Tesla та порушення правил безпеки на виробництві у гігафабриці Tesla у Неваді.