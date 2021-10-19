Ілон Маск багатший, ніж Білл Гейтс і Воррен Баффет разом

Ілон Маск, генеральний директор і засновник Tesla та SpaceX, збільшив свої статки до 243 мільярдів доларів, за оцінкою Bloomberg. Лише 18 жовтня він додав 6,61 мільярда доларів.

Таким чином, мільярдер на 44 мільярди доларів обійшов свого найближчого конкурента Джеффа Безоса, який протягом останніх 3 років майже весь час був лідером рейтингу.

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Мало того, в Ілона Маска зараз більше грошей, ніж сукупно в Білла Гейтса (131 мільярд доларів) та Воррена Баффета (103 мільярди доларів).

Статки Ілона Маска

Ілон Маск став третьою людиною у світі, кому вдалося перетнути позначку у 200 мільярдів доларів. І наразі він єдиний у світі, хто може похвалитися такою сумою.

Також Ілон Маск рекордсмен за темпами накопичення багатства. З початку року він заробив 73,1 мільярда доларів, за даними Bloomberg.

Важливо розуміти, що практично всі гроші Ілона Маска "лежать" в акціях його компанії. Тобто вони не є ліквідними.