Таким чином, мільярдер на 44 мільярди доларів обійшов свого найближчого конкурента Джеффа Безоса, який протягом останніх 3 років майже весь час був лідером рейтингу.

Корисно Персоналізований маркетинг: Київстар запрошує на безкоштовний вебінар

Мало того, в Ілона Маска зараз більше грошей, ніж сукупно в Білла Гейтса (131 мільярд доларів) та Воррена Баффета (103 мільярди доларів).

Зверніть увагу, що збагатитися Ілону Маску допоміг продаж акцій його приватної аерокосмічної компанії SpaceX. Наразі вона є другою найдорожчою приватною компанією світу, поступаючись лиш китайській ByteDance.

Статки Ілона Маска