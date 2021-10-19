Таким чином, мільярдер на 44 мільярди доларів обійшов свого найближчого конкурента Джеффа Безоса, який протягом останніх 3 років майже весь час був лідером рейтингу.
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Мало того, в Ілона Маска зараз більше грошей, ніж сукупно в Білла Гейтса (131 мільярд доларів) та Воррена Баффета (103 мільярди доларів).
Статки Ілона Маска
- Ілон Маск став третьою людиною у світі, кому вдалося перетнути позначку у 200 мільярдів доларів. І наразі він єдиний у світі, хто може похвалитися такою сумою.
- Також Ілон Маск рекордсмен за темпами накопичення багатства. З початку року він заробив 73,1 мільярда доларів, за даними Bloomberg.
- Важливо розуміти, що практично всі гроші Ілона Маска "лежать" в акціях його компанії. Тобто вони не є ліквідними.