Inter IKEA Group ухвалила рішення призупинити експорт та імпорт з Росією і Білоруссю. Крім того, концерн зупиняє всі виробничі операції IKEA Industry на Росії.

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IKEA припиняє роботу на ринках Росії і Білорусі

Усі поставки від усіх субпідрядників до підрозділів IKEA на Росії призупиняються. Материнська компанія Ingka Group також прийняла рішення призупинити всі роздрібні операції IKEA всередині країни-агресорки.

Війна вже мала величезний вплив на людство. Вона також спричиняє серйозні перебої у ланцюжку поставок та умовах торгівлі. З усіх цих причин групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA у Росії,

– йдеться у заяві компанії.

Крім того, IKEA наразі співпрацює з гуманітарними організаціями, щоб надати допомогу постраждалим від війни. Зокрема, фонд компанії сьогодні негайно пожертвує 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу тим, хто був вимушено переміщений внаслідок війни Росії проти України.

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