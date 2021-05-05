Цей крок є частиною спроби розвитку гіганта роздрібної торгівлі стати "кліматично позитивним". Мету хочуть повністю реалізувати до 2030 року.

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Як це працює

Клієнти отримають ваучери. Вони зможуть використати їх у магазині, якщо речі, які їм більше не потрібні, повернуть у гарному стані.

IKEA визнала, що схема недосконала, але вирішила запустити її після успішних випробувань у кількох містах.

Я не кажу, що у нас є всі відповіді, але ми пізнали достатньо для того, щоб сказати, що це може бути чимось справжнім для нас та наших клієнтів,

– сказав експерт з охорони навколишнього середовища та сталого розвитку в IKEA Хеге Саебйорнсен.

Ініціативу спочатку запланували розпочати у листопаді, але відклали старт через пандемію. Тепер ваучери доступні в магазинах IKEA по всій Великобританії. Також запускають ініціативу в інших 26 країнах, де працює IKEA.

Вживані меблі можна буде придбати

Вживані вироби, які клієнти повернули в новому стані без подряпин , можна буде придбати за 50% від початкової ціни.

, можна буде придбати Водночас предмети з незначними подряпинами – за 40%.

– Меблі, які є дуже зручними у використанні, але мають кілька подряпин, купуватимуть за 30%.

Предмети продаватимуться в окремих районах магазинів. Однак IKEA також оголосила про нове партнерство з Gumtree для продажу вживаних товарів онлайн.

Довідка. Gumtree – вебсайт із рекламою оголошень. Сервіс базується у Великобританії.

Продукти, що підлягають викупу:

комоди;

шафи;

книжкові шафи та полиці;

невеликі столи;

обідні столи;

парти.

Недоліки ініціативи

Одним з потенційних недоліків є те, що меблі повинні поставлятися повністю зібраними. Це є можливою перешкодою для людей, які мають важкі та великі предмети. Компанія працює над тим, щоб поліпшити розбирання продуктів.

"Продукти можуть пошкодитися, якщо їх розібрати, тому ми дійсно можемо приймати лише зібрані вироби. Це підтримує безпеку та якість товару", – пояснили в IKEA.

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