IKEA закриває всі чотири фабрики в Росії, але деякі ТРЦ компанії залишаться

Шведська компанія IKEA закриває всі чотири фабрики в країні-агеросорі. Проте деякі ТРЦ бренду все ж працюватимуть.

У компанії IKEA заявили про "скорочення масштабів бізнесу" та "оптимізацію" для співробітників. Компанія вирішила піти з російського ринку, закривши всі свої фабрики. Про це повідомляють росЗМІ 15 червня, посилаючись на заяви IKEA.

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IKEA закриває усі фабрики в Росії

Повідомляється, що співробітникам IKEA пропонують звільнитися за згодою сторін, зберігши зарплату до кінця серпня. Фабрики компанії продадуть іншому власнику.

Вихід компанії з Росії пов'язаний із санкціями та проблемами в логістиці. Тому компанія вирішила "зменшити масштаб бізнесу" в Росії, а на співробітників чекає "оптимізація".

За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками поставок по всьому світу сильно погіршилася. Зважаючи на це, ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому,

– повідомили в компанії.

Представники бренду підтвердили інформацію про продаж чотирьох фабрик у Росії. Проте торгові центри "Мега", що належать IKEA, продовжать роботу в країні-агресорці.

Відомо, що компанія в Росії налічувала 17 магазинів та 8 студій. Штат IKEA там складається з майже 15 тисяч осіб.

У Білорусі бренд теж припиняє роботу

Рішення IKEA також стосується Білорусі. Імпорт та експорт товарів компанії в країні буде забороненим.

Два офіси закупівель та логістики, що належать Inter IKEA в Москві та Мінську будуть закриті назавжди,

– сказано в пресрелізі бренду.

Готельна мережа Marriott вийшла з російського ринку

Відомий готельний бренд Marriott зважився заморозити всі дійсні бізнес-процеси в Росії. Сталося це лише на 100-й день широкомасштабної війни в Україні, про що свідчить заява компанії 3 червня. Відомо, що мережа походить зі Сполучених Штатів Америки.

Компанія 10 березня заявила про призупинення відкриття нових готелів та інвестування нових проєктів у Росії, але працювати продовжувала. Тепер Marriott вийшов з російського ринку, але повернутись, схоже, не проти.

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