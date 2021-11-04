IKEA підвищить ціни на асортимент товарів: причини

IKEA підвищить ціни на асортимент своїх товарів через проблеми з ланцюжком поставок. Компанія прозвітувала про суттєве падіння доходів через збільшення витрат на транспортування та сировину.

Шведський меблевий гігант отримує більшу частину свого прибутку з реалізації товарів для власних франчайзі. У цій галузі IKEA цьогоріч втратила 16% доходу у порівнянні з минулим роком. У компанії прогнозують, що збитки від проблем ланцюжка поставок доведеться нести щонайменше до серпня 2022 року.

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Причини підвищення цін

IKEA фіксувала рекордний попит на товари протягом пандемії COVID-19, оскільки люди проводили більше часу вдома. Однак через проблеми з ланцюжком поставок та різке підвищення цін на вантажні перевезення, у порівнянні з допандемійним 2019 роком, компанія втратила близько 4% річного прибутку.

Поновлення запасів у магазинах і на складах IKEA було важким завданням. Збої у ланцюжку поставок спричинили суттєве зниження доступності сировини, від чого нам ще потрібно оговтатись,

– заявили у компанії.

IKEA не підвищувала цін на продукцію для роздрібних продавців до вересня, але зараз зазначає, що у наступному фінансовому році тягар збільшення витрат на транспортування вони все ж частково змушені перейняти.

Якщо вартість для роздрібних продавців та франчайзі збільшиться, вони, своєю чергою, підвищать ціни для звичайних покупців. Наскільки подорожчають товари від IKEA поки важко спрогнозувати.

Що відомо про додаткові витрати IKEA