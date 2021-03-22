IKEA у Франції судитимуть через шпигунство за своїми працівниками: причетна поліція

У Франції судитимуть дочірню компанію IKEA. Її звинуватили у шпигунстві за співробітниками і клієнтами, використовуючи приватних детективів і поліцейських. Дізнавались саме про приватне життя працівників та їх можливе кримінальне минуле.

IKEA розглядатимуть як корпоративну організацію. До відповідальності притягнуть кілька її колишніх керівників.

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Суд розглядатиме події, які відбувались у період з 2009 по 2012 рік. Однак в прокуратурі запевнили, що IKEA розпочала стежити за своїми співробітниками щонайменше з кінця 1990-х років.

У чому звинувачують IKEA

За словами прокурорів, компанія створила шпигунську систему та використовувала її ​​у всіх своїх операціях. На лаві підсудних опинилися 15 осіб, серед них:

головні менеджери;

ексгендиректор Стефан Вановербеке;

ексменеджери магазинів;

4 співробітники поліції.

Ці правоохоронці також, ймовірно, були причетними до схеми. Вони могли передавати конфіденційну інформацію.

Перші докази

Про таку практику компанії стало відомо у 2012 році. Тоді місцеве видання опублікувало журналістське розслідування, яке стало доказом шпигунства.

Згодом цим випадком зайнялася прокуратура. Тоді на французьке представництво IKEA наклали штраф на суму приблизно 3,75 мільйона євро.