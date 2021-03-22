IKEA у Франції судитимуть через шпигунство за своїми працівниками: причетна поліція
У Франції судитимуть дочірню компанію IKEA. Її звинуватили у шпигунстві за співробітниками і клієнтами, використовуючи приватних детективів і поліцейських. Дізнавались саме про приватне життя працівників та їх можливе кримінальне минуле.
Джерело:BBC
IKEA розглядатимуть як корпоративну організацію. До відповідальності притягнуть кілька її колишніх керівників.
До теми Працівники IKEA 3 роки ходили по домівках киян, перш ніж відкрити магазин в Україні
Суд розглядатиме події, які відбувались у період з 2009 по 2012 рік. Однак в прокуратурі запевнили, що IKEA розпочала стежити за своїми співробітниками щонайменше з кінця 1990-х років.
У чому звинувачують IKEA
За словами прокурорів, компанія створила шпигунську систему та використовувала її у всіх своїх операціях. На лаві підсудних опинилися 15 осіб, серед них:
- головні менеджери;
- ексгендиректор Стефан Вановербеке;
- ексменеджери магазинів;
- 4 співробітники поліції.
Ці правоохоронці також, ймовірно, були причетними до схеми. Вони могли передавати конфіденційну інформацію.
Перші докази
Про таку практику компанії стало відомо у 2012 році. Тоді місцеве видання опублікувало журналістське розслідування, яке стало доказом шпигунства.
Згодом цим випадком зайнялася прокуратура. Тоді на французьке представництво IKEA наклали штраф на суму приблизно 3,75 мільйона євро.
Поділитися новиною