Ідеї успішного бізнесу онлайн: 7 речей, які купуватимуть найчастіше у 2021 році

Джерело:MC.today
Пандемія COVID-19 посприяла розвитку ринку електронної комерції. Люди все частіше замовляють в інтернет-магазинах. Однак який онлайн-бізнес відкрити, щоб не прогадати – читайте у матеріалі.
У маркетинговому агентстві Grand View Research розповіли, що люди купуватимуть у 2021 році найчастіше. Зокрема, назвали 7 конкретних товарів.
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Через пандемію людям все частіше доводиться тренуватися у домашніх умовах. Так, походи у тренажерні зали у більшості країн вже дозволили, але багато людей ще хочуть бути у безпеці, тому не наважуються повертатися туди.
Килимок для фітнесу / Фото izi.ua
У квітні 2020 року запити "килимок для йоги" і "килимок для фітнесу" отримали 100 балів, що означає максимальну популярність в Google Trends. Пізніше зафіксували невеликий спад, але зараз знову попит зростає.
Цей товар популярний з цієї ж причини. Він займає небагато місця, однак дає гарний результат і дозволяє тренуватися, не виходячи з дому.
Тренування з фітнес-гумкою / Фото liga.net
Ще в 2018 році світовий ринок цього товару для фітнесу оцінювали у 712 мільйонів доларів. Прогнозують, що до 2025 року він покаже приріст у 12,4%.
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Найбільше люди спохватились за дезінфікуючими засобами на початку оголошення пандемії – у березні – квітні 2020 року. Тоді був пік продажів.
Варто зазначити, що весь рік попит на дезінфектори залишався високим. Є велика ймовірність, що так буде і в 2021 році. Тому продаж антисептиків, антибактеріальних серветок та інших подібних засобів – гарна ідея.
Засоби для дезінфекції / Фото pixabay.com
У сфері нігтьового дизайну – нові тенденції. Це привели до зростання ринку лаків для нігтів. Очікують, що до 2024 року ціна ринку в цій сфері складе 15,6 мільярда доларів.
Водночас щорічний приріст буде 9,5%. В Google Trends запити "лак для нігтів" і "nail polish" займали стабільно високі позиції протягом усього 2020 року.
Лаки для нігтів / eva.ua
Світ бореться зі стереотипами та вимагає гендерну рівність. Косметика вже давно перестала бути виключно продуктом для жінок. Попит на засоби для догляду за бородою почав рости ще з 2014 року. У 2019 році він вже збільшився на 5,6%.
Чоловічий догляд / Фото ischool.org
Ба більше, товари для чоловіків – це не лише засоби для гоління чи бороди. Чоловіча косметика включає:
Можливо, це викличе здивування, однак гарні продажі не лише у медичних масок. Багато купують і доглядові. Google Trends показує активне зростання цих запитів. У ютубі відео на ці теми збирають по кілька мільйонів переглядів.
Маска-плівка на обличчя / Фото tert.am
Продажі багаторазових пляшок для води зросли. Експерти прогнозують такий успіх щонайменше до 2025 року.
Багаторазова пляшка для води / Фото brovary.net
Люди частіше відмовляються від одноразового посуду, більше займаються спортом, а тому почали користуватися багаторазовими пляшками. Ще цікавіше, якщо ви пропонуватимете своїм клієнтам пляшки з унікальним дизайном.