Ідеї успішного бізнесу онлайн: 7 речей, які купуватимуть найчастіше у 2021 році

Пандемія COVID-19 посприяла розвитку ринку електронної комерції. Люди все частіше замовляють в інтернет-магазинах. Однак який онлайн-бізнес відкрити, щоб не прогадати – читайте у матеріалі.

У маркетинговому агентстві Grand View Research розповіли, що люди купуватимуть у 2021 році найчастіше. Зокрема, назвали 7 конкретних товарів.

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7 трендових товарів у 2021 році

1. Килимки для фітнесу

Через пандемію людям все частіше доводиться тренуватися у домашніх умовах. Так, походи у тренажерні зали у більшості країн вже дозволили, але багато людей ще хочуть бути у безпеці, тому не наважуються повертатися туди.



Килимок для фітнесу / Фото izi.ua

У квітні 2020 року запити "килимок для йоги" і "килимок для фітнесу" отримали 100 балів, що означає максимальну популярність в Google Trends. Пізніше зафіксували невеликий спад, але зараз знову попит зростає.

2. Фітнес-гумки

Цей товар популярний з цієї ж причини. Він займає небагато місця, однак дає гарний результат і дозволяє тренуватися, не виходячи з дому.



Тренування з фітнес-гумкою / Фото liga.net

Ще в 2018 році світовий ринок цього товару для фітнесу оцінювали у 712 мільйонів доларів. Прогнозують, що до 2025 року він покаже приріст у 12,4%.

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3. Засоби для дезінфекції

Найбільше люди спохватились за дезінфікуючими засобами на початку оголошення пандемії – у березні – квітні 2020 року. Тоді був пік продажів.

Варто зазначити, що весь рік попит на дезінфектори залишався високим. Є велика ймовірність, що так буде і в 2021 році. Тому продаж антисептиків, антибактеріальних серветок та інших подібних засобів – гарна ідея.



Засоби для дезінфекції / Фото pixabay.com

4. Лаки для нігтів

У сфері нігтьового дизайну – нові тенденції. Це привели до зростання ринку лаків для нігтів. Очікують, що до 2024 року ціна ринку в цій сфері складе 15,6 мільярда доларів.

Водночас щорічний приріст буде 9,5%. В Google Trends запити "лак для нігтів" і "nail polish" займали стабільно високі позиції протягом усього 2020 року.



Лаки для нігтів / eva.ua​

5. Догляд для чоловіків

Світ бореться зі стереотипами та вимагає гендерну рівність. Косметика вже давно перестала бути виключно продуктом для жінок. Попит на засоби для догляду за бородою почав рости ще з 2014 року. У 2019 році він вже збільшився на 5,6%.



Чоловічий догляд / Фото ischool.org​

Ба більше, товари для чоловіків – це не лише засоби для гоління чи бороди. Чоловіча косметика включає:

бальзами для губ;

зволожуючі креми;

засоби для очищення шкіри та інші товари.

6. Маски-плівки для обличчя

Можливо, це викличе здивування, однак гарні продажі не лише у медичних масок. Багато купують і доглядові. Google Trends показує активне зростання цих запитів. У ютубі відео на ці теми збирають по кілька мільйонів переглядів.



Маска-плівка на обличчя / Фото tert.am

7. Пляшки для води

Продажі багаторазових пляшок для води зросли. Експерти прогнозують такий успіх щонайменше до 2025 року.



Багаторазова пляшка для води / Фото brovary.net​

Люди частіше відмовляються від одноразового посуду, більше займаються спортом, а тому почали користуватися багаторазовими пляшками. Ще цікавіше, якщо ви пропонуватимете своїм клієнтам пляшки з унікальним дизайном.