Ідея для стартапу: як знати чи вона не прогорить

Більшість стартапів провалюються вже на перших роках свого існування. Що потрібно перевірити перш ніж запускати стартап – у матеріалі Бізнес 24.

Сумна статистика

Дві з десяти нових компаній провалюються протягом першого року існування. Ще шість компаній із цього переліку не доживають до річниці у 10 років, за даними Бюро статистики праці.

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Ймовірність успіху серед інноваційних проєктів ще нижча – лише одному із 12 вдається "вижити" у світі бізнесу, за даними Project Startup Genome.

Ця статистика як зайвий доказ того, що потрібно добре впевнитися у своїй ідеї, перш її перетворювати в бізнес. Адже на кону ваш час та гроші.

Як перевірити свою ідею

Якщо це звичайна ідея з відкриття продуктового магазину чи точки з продажу кави – то тут варто послуговуватися досвідом схожих компаній.

Однак значно складніше працювати з інноваційною ідеєю. Проблема полягає в тому, що жоден фахівець у світі не зможе сказати вам точно, буде це працювати чи ні. Проте перевірити ідею варто, не лише для себе, але й для потенційних інвесторів.

Найкраще перевірити вашу ідея може створення прототипу та спроби його продажу. Та це підійде не всім ідеям. Якщо розробка прототипу є дуже вартісною та тривалою, тоді можна спробувати наступні 4 кроки.

1. Визначення та представлення ідеї

Визначте свою пропозицію: які ви будете надавати послуги чи що продаватимете. І спробуйте представити вашу пропозицію так, ніби вона вже існує: створіть сторінку чи презентацію з продуктом / послугою.

2. Пошук сегменту

Знайдіть свій MVS – ваш мінімально життєздатний сегмент. Визначте представників вашої цільової аудиторії, яких можна досягти в однаковий спосіб. Саме на них ви будете перевіряти свій продукт / послугу, а потім у випадку успіху – масштабувати на більшу кількість людей.

3. Запуск попередніх продажів

Знайшовши свій MVS, спробуйте продати їм ваш продукт. Розміщуйте пости у соціальних мережах, де вони "сидять" або ж спробуйте інші шляхи комунікації. Якщо у вас немає прототипу – нічого. Пропонуйте їх додати у свою базу і зв'язатися як тільки отримаєте прототип.

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4. Опитування клієнтів

Після попередніх продажів поспілкуйтеся зі своїми клієнтами – дізнайтеся що їх не влаштовуйте. Якщо є проблеми – спробуйте їх вирішити та повторіть процес. Якщо вдалося – ваш стартап готовий до запуску. Якщо ні – то ви зекономили час і гроші і вперед у пошуках нових ідей.

Намагайтеся не прив’язуватися до своєї початкової ідеї. Мета експерименту – кинути виклик ідеї і вдосконалити її.