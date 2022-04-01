Hyatt, Marriott, Hilton та інші: які світові мережі готелів допомагають Росії вбивати українців
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало міжнародних компаній вирішили покинути ринок країни-терористки. Однак досі низка корпорацій продовжує фінансувати вбивства українців.
У переліку світових компаній, які лише частково обмежили свою діяльність на Росії, є чимало популярних мереж готелів. Так, сплачувати податки, які країна-терористка використовує на поновлення запасів свого смертоносного озброєння, зокрема продовжують Hyatt, Hilton, Accor, InterContenintal та Marriott.
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Hilton
Hilton Hotels & Resorts – американська мережа готелів та курортів, що належить корпорації Hilton Worldwide. За офіційною позицією компанії щодо війни в Україні від 9 березня, вона вжила наступних заходів:
- надала близько 1 мільйон безкоштовних ночівель для українських біженців і допомогу у розв'язанні гуманітарної кризи у партнерстві з American Express;
- закрила свій корпоративний офіс у Москві;
- призупинила розробку нових проєктів на території Росії;
- пообіцяла пересилати увесь свій прибуток, який отримує на території Росії, на гуманітарну допомогу Україні;
- через власний фонд внесла 50 тисяч доларів на рахунки світових благодійних організацій.
Разом з тим 29 готелів Hilton у 20 регіонах Росії досі відчиняють свої двері для "гостей", завдяки чому компанія заробляє гроші на російському ринку, а отже – сплачує там податки.
Фінансування Hilton війни Росії проти України
За даними російського Forbes, у 2018 році Hilton Hotels & Resorts заробила на Росії близько 109 мільйонів доларів. Враховуючи лише 20% податку на прибуток, бюджет країни-терористки завдяки мережі готелів за рік поповнився на близько 21,8 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, за ці гроші Росія змогла отримати:
- 2 літаки СУ-25;
- 6 танків;
- 7 ракет "Іскандер";
- 29 ракет "Калібр";
- 62 285 автоматів АК-47.
До слова, до холдингу Hilton Worldwide загалом входять 19 брендів, назви яких українцям варто запам'ятати і за можливості бойкотувати доти, поки компанія повністю не покине російський ринок:
- Hilton Hotels & Resorts;
- Waldorf Astoria;
- LXR;
- Conrad;
- Canopy;
- Signia;
- Curio Collection;
- DoubleTree;
- Tapestry Collection;
- Embassy Suites;
- Tempo;
- Motto;
- Hilton Garden Inn;
- Hampton;
- tru;
- Homewood Suites;
- Home2 Suites;
- Hilton Grand Vacations;
- Hilton Honors.
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Hyatt
Ще одна мережа американських готелів Hyatt Hotels Corporation також відреагувала на війну в Україні "щирим співчуттям". В офіційній заяві компанії, оновленій 11 березня, йдеться, що Hyatt припинила нові інвестиції у Росію.
Мережа, як і Hilton, буцімто також надає безкоштовний тимчасовий нічліг українським біженцям і займається відправкою гуманітарної допомоги в Україну. Разом з тим 4 готелі мережі у 4 різних регіонах Росії продовжують працювати.
Фінансування Hyatt війни Росії проти України
За даними російського Forbes, у 2018 році Hyatt Hotels Corporation заробила на Росії 57,31 мільйона доларів. Враховуючи податок на прибуток, бюджет країни-агресорки завдяки мережі готелів за рік поповнився на близько 11,46 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, за ці гроші Росія змогла закупити або виготовити:
- 1 літак СУ-25;
- близько 3 танків;
- 3 ракети "Іскандер";
- 15 ракет "Калібр";
- 32 742 автомати АК-47.
До портфоліо Hyatt загалом входять такі бренди, які потрібно бойкотувати кожному українцю з вимогою повністю покинути російський ринок:
- Park Hyatt;
- Miraval;
- Grand Hyatt;
- Hyatt Regency;
- Hyatt;
- Hyatt Zilara;
- Hyatt Place;
- Hyatt house;
- UrCove;
- Hyatt Residence Club (HRC);
- Andaz;
- Alila;
- Thompson;
- Hyatt Centric;
- Caption;
- The Unbound Collection;
- Destination;
- jdv;
- amr collection.
InterContinental
Оператор готельних мереж з Великої Британії InterContinental Hotels Group (IHG) також вчинив за схожою з американськими мережами схемою – в офіційній заяві від 9 березня компанія висловила "глибокий сум і шок стосовно війни в Україні".
Разом з тим InterContinental заявила, що припинила інвестиції на Росію, не відчинятиме нових готелів на території країни-агресорки і зачинила свій корпоративний офіс у Москві. Компанія буцімто також почала опікуватись українськими біженцями за кордоном, надає гуманітарну допомогу і співпрацює з міжнародною благодійною організацією "Червоний хрест".
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При цьому, станом на січень 2019 року, InterContinental володіла 21 бізнес-об'єктом у 7 містах Росії. Зараз всі вони продовжують працювати на ринку країни-терористки, а компанія стабільно платить Кремлю податки за зароблене.
Фінансування InterContinental війни Росії проти України
За даними російського Forbes, у 2018 році дохід InterContinental на Росії становив 124 мільйони доларів. Таким чином одним лише податком на прибуток державний бюджет країни-вбивці поповнився на близько 24,8 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, на ці кошти Росія змогла запастись:
- 2 літаками СУ-25;
- 6 танками;
- 7 ракетами "Іскандер";
- 33 ракетами "Калібр";
- 70 857 автомати АК-47.
До групи InterContinental входять такі дочірні компанії та бренди, які варто бойкотувати, поки компанія повністю не покине російський ринок:
- Six Senses;
- Regent;
- InterContinental Hotels & Resorts;
- Vignette Collection;
- Kimpton;
- Hotel Indigo;
- Even Hotels;
- Hualuxe;
- Crowne Plaza;
- Voco;
- Holiday Inn;
- Holiday Inn Express;
- Holiday Inn Club Vacations;
- avid;
- Staybridge Suites;
- Atwell Suites;
- Candlewood Suites;
- IHG Rewards.
Accor
Французька компанія, що надає послуги у сфері гостинності, володіє, управляє та продає франшизи готелям, курортам і закладам для відпочинку. У порівнянні з попередньо згаданими міжнародними мережами, Accor S.A. "відреагувала" на повномасштабну війну Росії проти України раніше – офіційна заява з'явилась на сайті компанії ще 4 березня.Вас може зацікавити! Саме французькі компанії найбільш неохоче йдуть з російського ринку на тлі повномасштабної війни в Україні. Детальніше читайте за посиланням.
За даними дослідження Єльського університету, яке оновлюється щодня, Accor також припинила нові інвестиції у Росію. Проте 57 готелів компанії, у яких працюють близько 3 500 росіян, й досі відчиняють свої двері для клієнтів на території країни-терористки.
Фінансування Accor війни Росії проти України
За даними російського Forbes, у 2018 році дохід Accor на території країни-терористки становив 179 мільйонів доларів. З цієї суми компанія сплатила щонайменше 35,8 мільйона доларів до державного бюджету Росії. За підрахунками 24 каналу, це допомогло озброїти агресорку:
- 3 літаками СУ-25;
- близько 9 танками;
- 10 ракетами "Іскандер";
- 47 ракетами "Калібр";
- 102 285 автомати АК-47.
Accor S.A. належать 55 брендів, які потрібно бойкотувати, спонукаючи мережу повністю вийти з ринку країни-терористки:
- 21c;
- 25h;
- adagio (access/premium);
- Angsana;
- Art Series;
- Astore;
- Banyan Tree;
- BreakFree;
- D-EDGE;
- Delano;
- Emblems;
- Fairmont;
- Gekko;
- Gleneagles;
- Grand Mercure;
- greet;
- hotelF1;
- Hyde;
- ibis (budget/styles);
- Jo&Joe;
- John Paul;
- MGallery;
- MAMA Shelter;
- Mamaworks;
- mantis;
- mantra;
- Mercure;
- Mondrian;
- Morgans Originals;
- Mövenpick;
- Novotel;
- onefinestay;
- Orient Express;
- Paris Society;
- PepperS;
- Potel et Chabot;
- pullman;
- Raffles;
- ResDiary;
- Rixos;
- SLS;
- SO/;
- Sofitel;
- swissotel;
- Thalassa;
- The Hoxton;
- The Sebel;
- Tribe;
- Verychic;
- Wojo;
- workingfrom_.
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Marriott
Ще одна популярна американська мережа готелів опублікувала офіційну заяву щодо війни в Україні 10 березня. За нею, компанія негайно зачинила свій корпоративний офіс у Москві, припинила нові вливання інвестицій на територію країни-агресорки. Крім того, мережа створила фонд у розмірі 1 мільйон доларів для "підтримки партнерів у цей трагічний час".
Разом з тим на Росії й досі відчинені 29 готелів мережі у 13 регіонах країни-терористки. Компанія продовжує сплачувати податки за свою діяльність і поповнювати бюджет агресорки.
Фінансування Marriott війни Росії проти України
За даними російського Forbes, у 2018 році Marriott заробила на готельному бізнесі на Росії 246 мільйонів доларів. Завдяки цьому після сплати податків бюджет країни-агресорки збагатився щонайменше на 49,2 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, на ці гроші Росія отримала:
- 4 літаки СУ-25;
- 12 танків;
- 14 ракет "Іскандер";
- 65 ракет "Калібр";
- 140 571 автомат АК-47.
До слова, портфоліо Marriott International складається з таких брендів, які варто бойкотувати, поки компанія повністю не припинить фінансувати війну проти України:
- The Ritz-Carlton (Reserve);
- St. Regis;
- JW Mariott;
- The Luxury Collection;
- W Hotels;
- Edition;
- Marriott (Hotels / Vacation Club / Executive Apartments);
- Sheraton;
- Le Meridien;
- Westin;
- Renaissance Hotels;
- Gaylord Hotels;
- Courtyard Hotels;
- Four Points;
- SpringHill Suites;
- Protea Hotels;
- Fairfield Inn & Suites;
- AC Hotels;
- Aloft Hotels;
- Moxy Hotels;
- Residence Inn;
- TownePlace Suites;
- element;
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