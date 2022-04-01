У переліку світових компаній, які лише частково обмежили свою діяльність на Росії, є чимало популярних мереж готелів. Так, сплачувати податки, які країна-терористка використовує на поновлення запасів свого смертоносного озброєння, зокрема продовжують Hyatt, Hilton, Accor, InterContenintal та Marriott.

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Hilton Hotels & Resorts – американська мережа готелів та курортів, що належить корпорації Hilton Worldwide. За офіційною позицією компанії щодо війни в Україні від 9 березня, вона вжила наступних заходів:

  • надала близько 1 мільйон безкоштовних ночівель для українських біженців і допомогу у розв'язанні гуманітарної кризи у партнерстві з American Express;
  • закрила свій корпоративний офіс у Москві;
  • призупинила розробку нових проєктів на території Росії;
  • пообіцяла пересилати увесь свій прибуток, який отримує на території Росії, на гуманітарну допомогу Україні;
  • через власний фонд внесла 50 тисяч доларів на рахунки світових благодійних організацій.

Разом з тим 29 готелів Hilton у 20 регіонах Росії досі відчиняють свої двері для "гостей", завдяки чому компанія заробляє гроші на російському ринку, а отже – сплачує там податки.

Фінансування Hilton війни Росії проти України

За даними російського Forbes, у 2018 році Hilton Hotels & Resorts заробила на Росії близько 109 мільйонів доларів. Враховуючи лише 20% податку на прибуток, бюджет країни-терористки завдяки мережі готелів за рік поповнився на близько 21,8 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, за ці гроші Росія змогла отримати:

  • 2 літаки СУ-25;
  • 6 танків;
  • 7 ракет "Іскандер";
  • 29 ракет "Калібр";
  • 62 285 автоматів АК-47.

До слова, до холдингу Hilton Worldwide загалом входять 19 брендів, назви яких українцям варто запам'ятати і за можливості бойкотувати доти, поки компанія повністю не покине російський ринок:

  • Hilton Hotels & Resorts;
  • Waldorf Astoria;
  • LXR;
  • Conrad;
  • Canopy;
  • Signia;
  • Curio Collection;
  • DoubleTree;
  • Tapestry Collection;
  • Embassy Suites;
  • Tempo;
  • Motto;
  • Hilton Garden Inn;
  • Hampton;
  • tru;
  • Homewood Suites;
  • Home2 Suites;
  • Hilton Grand Vacations;
  • Hilton Honors.

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Ще одна мережа американських готелів Hyatt Hotels Corporation також відреагувала на війну в Україні "щирим співчуттям". В офіційній заяві компанії, оновленій 11 березня, йдеться, що Hyatt припинила нові інвестиції у Росію.

Мережа, як і Hilton, буцімто також надає безкоштовний тимчасовий нічліг українським біженцям і займається відправкою гуманітарної допомоги в Україну. Разом з тим 4 готелі мережі у 4 різних регіонах Росії продовжують працювати.

Фінансування Hyatt війни Росії проти України

За даними російського Forbes, у 2018 році Hyatt Hotels Corporation заробила на Росії 57,31 мільйона доларів. Враховуючи податок на прибуток, бюджет країни-агресорки завдяки мережі готелів за рік поповнився на близько 11,46 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, за ці гроші Росія змогла закупити або виготовити:

  • 1 літак СУ-25;
  • близько 3 танків;
  • 3 ракети "Іскандер";
  • 15 ракет "Калібр";
  • 32 742 автомати АК-47.

До портфоліо Hyatt загалом входять такі бренди, які потрібно бойкотувати кожному українцю з вимогою повністю покинути російський ринок:

  • Park Hyatt;
  • Miraval;
  • Grand Hyatt;
  • Hyatt Regency;
  • Hyatt;
  • Hyatt Zilara;
  • Hyatt Place;
  • Hyatt house;
  • UrCove;
  • Hyatt Residence Club (HRC);
  • Andaz;
  • Alila;
  • Thompson;
  • Hyatt Centric;
  • Caption;
  • The Unbound Collection;
  • Destination;
  • jdv;
  • amr collection.

Оператор готельних мереж з Великої Британії InterContinental Hotels Group (IHG) також вчинив за схожою з американськими мережами схемою – в офіційній заяві від 9 березня компанія висловила "глибокий сум і шок стосовно війни в Україні".

Разом з тим InterContinental заявила, що припинила інвестиції на Росію, не відчинятиме нових готелів на території країни-агресорки і зачинила свій корпоративний офіс у Москві. Компанія буцімто також почала опікуватись українськими біженцями за кордоном, надає гуманітарну допомогу і співпрацює з міжнародною благодійною організацією "Червоний хрест".

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При цьому, станом на січень 2019 року, InterContinental володіла 21 бізнес-об'єктом у 7 містах Росії. Зараз всі вони продовжують працювати на ринку країни-терористки, а компанія стабільно платить Кремлю податки за зароблене.

Фінансування InterContinental війни Росії проти України

За даними російського Forbes, у 2018 році дохід InterContinental на Росії становив 124 мільйони доларів. Таким чином одним лише податком на прибуток державний бюджет країни-вбивці поповнився на близько 24,8 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, на ці кошти Росія змогла запастись:

  • 2 літаками СУ-25;
  • 6 танками;
  • 7 ракетами "Іскандер";
  • 33 ракетами "Калібр";
  • 70 857 автомати АК-47.

До групи InterContinental входять такі дочірні компанії та бренди, які варто бойкотувати, поки компанія повністю не покине російський ринок:

  • Six Senses;
  • Regent;
  • InterContinental Hotels & Resorts;
  • Vignette Collection;
  • Kimpton;
  • Hotel Indigo;
  • Even Hotels;
  • Hualuxe;
  • Crowne Plaza;
  • Voco;
  • Holiday Inn;
  • Holiday Inn Express;
  • Holiday Inn Club Vacations;
  • avid;
  • Staybridge Suites;
  • Atwell Suites;
  • Candlewood Suites;
  • IHG Rewards.

Французька компанія, що надає послуги у сфері гостинності, володіє, управляє та продає франшизи готелям, курортам і закладам для відпочинку. У порівнянні з попередньо згаданими міжнародними мережами, Accor S.A. "відреагувала" на повномасштабну війну Росії проти України раніше – офіційна заява з'явилась на сайті компанії ще 4 березня.

За даними дослідження Єльського університету, яке оновлюється щодня, Accor також припинила нові інвестиції у Росію. Проте 57 готелів компанії, у яких працюють близько 3 500 росіян, й досі відчиняють свої двері для клієнтів на території країни-терористки.

Фінансування Accor війни Росії проти України

За даними російського Forbes, у 2018 році дохід Accor на території країни-терористки становив 179 мільйонів доларів. З цієї суми компанія сплатила щонайменше 35,8 мільйона доларів до державного бюджету Росії. За підрахунками 24 каналу, це допомогло озброїти агресорку:

  • 3 літаками СУ-25;
  • близько 9 танками;
  • 10 ракетами "Іскандер";
  • 47 ракетами "Калібр";
  • 102 285 автомати АК-47.

Accor S.A. належать 55 брендів, які потрібно бойкотувати, спонукаючи мережу повністю вийти з ринку країни-терористки:

  • 21c;
  • 25h;
  • adagio (access/premium);
  • Angsana;
  • Art Series;
  • Astore;
  • Banyan Tree;
  • BreakFree;
  • D-EDGE;
  • Delano;
  • Emblems;
  • Fairmont;
  • Gekko;
  • Gleneagles;
  • Grand Mercure;
  • greet;
  • hotelF1;
  • Hyde;
  • ibis (budget/styles);
  • Jo&Joe;
  • John Paul;
  • MGallery;
  • MAMA Shelter;
  • Mamaworks;
  • mantis;
  • mantra;
  • Mercure;
  • Mondrian;
  • Morgans Originals;
  • Mövenpick;
  • Novotel;
  • onefinestay;
  • Orient Express;
  • Paris Society;
  • PepperS;
  • Potel et Chabot;
  • pullman;
  • Raffles;
  • ResDiary;
  • Rixos;
  • SLS;
  • SO/;
  • Sofitel;
  • swissotel;
  • Thalassa;
  • The Hoxton;
  • The Sebel;
  • Tribe;
  • Verychic;
  • Wojo;
  • workingfrom_.

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Ще одна популярна американська мережа готелів опублікувала офіційну заяву щодо війни в Україні 10 березня. За нею, компанія негайно зачинила свій корпоративний офіс у Москві, припинила нові вливання інвестицій на територію країни-агресорки. Крім того, мережа створила фонд у розмірі 1 мільйон доларів для "підтримки партнерів у цей трагічний час".

Разом з тим на Росії й досі відчинені 29 готелів мережі у 13 регіонах країни-терористки. Компанія продовжує сплачувати податки за свою діяльність і поповнювати бюджет агресорки.

Фінансування Marriott війни Росії проти України

За даними російського Forbes, у 2018 році Marriott заробила на готельному бізнесі на Росії 246 мільйонів доларів. Завдяки цьому після сплати податків бюджет країни-агресорки збагатився щонайменше на 49,2 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, на ці гроші Росія отримала:

  • 4 літаки СУ-25;
  • 12 танків;
  • 14 ракет "Іскандер";
  • 65 ракет "Калібр";
  • 140 571 автомат АК-47.

До слова, портфоліо Marriott International складається з таких брендів, які варто бойкотувати, поки компанія повністю не припинить фінансувати війну проти України:

  • The Ritz-Carlton (Reserve);
  • St. Regis;
  • JW Mariott;
  • The Luxury Collection;
  • W Hotels;
  • Edition;
  • Marriott (Hotels / Vacation Club / Executive Apartments);
  • Sheraton;
  • Le Meridien;
  • Westin;
  • Renaissance Hotels;
  • Gaylord Hotels;
  • Courtyard Hotels;
  • Four Points;
  • SpringHill Suites;
  • Protea Hotels;
  • Fairfield Inn & Suites;
  • AC Hotels;
  • Aloft Hotels;
  • Moxy Hotels;
  • Residence Inn;
  • TownePlace Suites;
  • element;

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