У переліку світових компаній, які лише частково обмежили свою діяльність на Росії, є чимало популярних мереж готелів. Так, сплачувати податки, які країна-терористка використовує на поновлення запасів свого смертоносного озброєння, зокрема продовжують Hyatt, Hilton, Accor, InterContenintal та Marriott.

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Hilton

Hilton Hotels & Resorts – американська мережа готелів та курортів, що належить корпорації Hilton Worldwide. За офіційною позицією компанії щодо війни в Україні від 9 березня, вона вжила наступних заходів:

надала близько 1 мільйон безкоштовних ночівель для українських біженців і допомогу у розв'язанні гуманітарної кризи у партнерстві з American Express;

закрила свій корпоративний офіс у Москві;

призупинила розробку нових проєктів на території Росії;

пообіцяла пересилати увесь свій прибуток, який отримує на території Росії, на гуманітарну допомогу Україні;

через власний фонд внесла 50 тисяч доларів на рахунки світових благодійних організацій.

Разом з тим 29 готелів Hilton у 20 регіонах Росії досі відчиняють свої двері для "гостей", завдяки чому компанія заробляє гроші на російському ринку, а отже – сплачує там податки.

Фінансування Hilton війни Росії проти України

За даними російського Forbes, у 2018 році Hilton Hotels & Resorts заробила на Росії близько 109 мільйонів доларів. Враховуючи лише 20% податку на прибуток, бюджет країни-терористки завдяки мережі готелів за рік поповнився на близько 21,8 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, за ці гроші Росія змогла отримати:

2 літаки СУ-25;

6 танків;

7 ракет "Іскандер";

29 ракет "Калібр";

62 285 автоматів АК-47.

Важливо! Тут і надалі – лише приблизні розрахунки, що не передбачають повної податкової ставки. Очевидно, що цифри де-факто значно вищі, і прибутки мереж готелів на Росії за останні 4 роки також, імовірно, збільшились. Тим паче, що зупинятись у таких готелях десь в умовній Сизрані росіяни будуть частіше, адже майже не мають можливостей виїхати на відпочинок за кордон завдяки санкціям.

До слова, до холдингу Hilton Worldwide загалом входять 19 брендів, назви яких українцям варто запам'ятати і за можливості бойкотувати доти, поки компанія повністю не покине російський ринок:

Hilton Hotels & Resorts;

Waldorf Astoria;

LXR;

Conrad;

Canopy;

Signia;

Curio Collection;

DoubleTree;

Tapestry Collection;

Embassy Suites;

Tempo;

Motto;

Hilton Garden Inn;

Hampton;

tru;

Homewood Suites;

Home2 Suites;

Hilton Grand Vacations;

Hilton Honors.

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Hyatt

Ще одна мережа американських готелів Hyatt Hotels Corporation також відреагувала на війну в Україні "щирим співчуттям". В офіційній заяві компанії, оновленій 11 березня, йдеться, що Hyatt припинила нові інвестиції у Росію.

Мережа, як і Hilton, буцімто також надає безкоштовний тимчасовий нічліг українським біженцям і займається відправкою гуманітарної допомоги в Україну. Разом з тим 4 готелі мережі у 4 різних регіонах Росії продовжують працювати.

Фінансування Hyatt війни Росії проти України

За даними російського Forbes, у 2018 році Hyatt Hotels Corporation заробила на Росії 57,31 мільйона доларів. Враховуючи податок на прибуток, бюджет країни-агресорки завдяки мережі готелів за рік поповнився на близько 11,46 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, за ці гроші Росія змогла закупити або виготовити:

1 літак СУ-25;

близько 3 танків;

3 ракети "Іскандер";

15 ракет "Калібр";

32 742 автомати АК-47.

До портфоліо Hyatt загалом входять такі бренди, які потрібно бойкотувати кожному українцю з вимогою повністю покинути російський ринок:

Park Hyatt;

Miraval;

Grand Hyatt;

Hyatt Regency;

Hyatt;

Hyatt Zilara;

Hyatt Place;

Hyatt house;

UrCove;

Hyatt Residence Club (HRC);

Andaz;

Alila;

Thompson;

Hyatt Centric;

Caption;

The Unbound Collection;

Destination;

jdv;

amr collection.

InterContinental

Оператор готельних мереж з Великої Британії InterContinental Hotels Group (IHG) також вчинив за схожою з американськими мережами схемою – в офіційній заяві від 9 березня компанія висловила "глибокий сум і шок стосовно війни в Україні".

Разом з тим InterContinental заявила, що припинила інвестиції на Росію, не відчинятиме нових готелів на території країни-агресорки і зачинила свій корпоративний офіс у Москві. Компанія буцімто також почала опікуватись українськими біженцями за кордоном, надає гуманітарну допомогу і співпрацює з міжнародною благодійною організацією "Червоний хрест".

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При цьому, станом на січень 2019 року, InterContinental володіла 21 бізнес-об'єктом у 7 містах Росії. Зараз всі вони продовжують працювати на ринку країни-терористки, а компанія стабільно платить Кремлю податки за зароблене.

Фінансування InterContinental війни Росії проти України

За даними російського Forbes, у 2018 році дохід InterContinental на Росії становив 124 мільйони доларів. Таким чином одним лише податком на прибуток державний бюджет країни-вбивці поповнився на близько 24,8 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, на ці кошти Росія змогла запастись:

2 літаками СУ-25;

6 танками;

7 ракетами "Іскандер";

33 ракетами "Калібр";

70 857 автомати АК-47.

До групи InterContinental входять такі дочірні компанії та бренди, які варто бойкотувати, поки компанія повністю не покине російський ринок:

Six Senses;

Regent;

InterContinental Hotels & Resorts;

Vignette Collection;

Kimpton;

Hotel Indigo;

Even Hotels;

Hualuxe;

Crowne Plaza;

Voco;

Holiday Inn;

Holiday Inn Express;

Holiday Inn Club Vacations;

avid;

Staybridge Suites;

Atwell Suites;

Candlewood Suites;

IHG Rewards.

Accor

Французька компанія, що надає послуги у сфері гостинності, володіє, управляє та продає франшизи готелям, курортам і закладам для відпочинку. У порівнянні з попередньо згаданими міжнародними мережами, Accor S.A. "відреагувала" на повномасштабну війну Росії проти України раніше – офіційна заява з'явилась на сайті компанії ще 4 березня.

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За даними дослідження Єльського університету, яке оновлюється щодня, Accor також припинила нові інвестиції у Росію. Проте 57 готелів компанії, у яких працюють близько 3 500 росіян, й досі відчиняють свої двері для клієнтів на території країни-терористки.

Фінансування Accor війни Росії проти України

За даними російського Forbes, у 2018 році дохід Accor на території країни-терористки становив 179 мільйонів доларів. З цієї суми компанія сплатила щонайменше 35,8 мільйона доларів до державного бюджету Росії. За підрахунками 24 каналу, це допомогло озброїти агресорку:

3 літаками СУ-25;

близько 9 танками;

10 ракетами "Іскандер";

47 ракетами "Калібр";

102 285 автомати АК-47.

Accor S.A. належать 55 брендів, які потрібно бойкотувати, спонукаючи мережу повністю вийти з ринку країни-терористки:

21c;

25h;

adagio (access/premium);

Angsana;

Art Series;

Astore;

Banyan Tree;

BreakFree;

D-EDGE;

Delano;

Emblems;

Fairmont;

Gekko;

Gleneagles;

Grand Mercure;

greet;

hotelF1;

Hyde;

ibis (budget/styles);

Jo&Joe;

John Paul;

MGallery;

MAMA Shelter;

Mamaworks;

mantis;

mantra;

Mercure;

Mondrian;

Morgans Originals;

Mövenpick;

Novotel;

onefinestay;

Orient Express;

Paris Society;

PepperS;

Potel et Chabot;

pullman;

Raffles;

ResDiary;

Rixos;

SLS;

SO/;

Sofitel;

swissotel;

Thalassa;

The Hoxton;

The Sebel;

Tribe;

Verychic;

Wojo;

workingfrom_.

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Marriott

Ще одна популярна американська мережа готелів опублікувала офіційну заяву щодо війни в Україні 10 березня. За нею, компанія негайно зачинила свій корпоративний офіс у Москві, припинила нові вливання інвестицій на територію країни-агресорки. Крім того, мережа створила фонд у розмірі 1 мільйон доларів для "підтримки партнерів у цей трагічний час".

Разом з тим на Росії й досі відчинені 29 готелів мережі у 13 регіонах країни-терористки. Компанія продовжує сплачувати податки за свою діяльність і поповнювати бюджет агресорки.

Фінансування Marriott війни Росії проти України

За даними російського Forbes, у 2018 році Marriott заробила на готельному бізнесі на Росії 246 мільйонів доларів. Завдяки цьому після сплати податків бюджет країни-агресорки збагатився щонайменше на 49,2 мільйона доларів. За підрахунками 24 каналу, на ці гроші Росія отримала:

4 літаки СУ-25;

12 танків;

14 ракет "Іскандер";

65 ракет "Калібр";

140 571 автомат АК-47.

До слова, портфоліо Marriott International складається з таких брендів, які варто бойкотувати, поки компанія повністю не припинить фінансувати війну проти України:

The Ritz-Carlton (Reserve);

St. Regis;

JW Mariott;

The Luxury Collection;

W Hotels;

Edition;

Marriott (Hotels / Vacation Club / Executive Apartments);

Sheraton;

Le Meridien;

Westin;

Renaissance Hotels;

Gaylord Hotels;

Courtyard Hotels;

Four Points;

SpringHill Suites;

Protea Hotels;

Fairfield Inn & Suites;

AC Hotels;

Aloft Hotels;

Moxy Hotels;

Residence Inn;

TownePlace Suites;

element;

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