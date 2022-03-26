Рішення набуде чинності вже сьогодні, 26 березня. Про це повідомили у пресрелізі компанії.

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Відносини з готелем у Москві розірвали вже з 26 березня

Hyatt hotels припинили свою діяльність та будь-які нові інвестиції в Росії. Відповідно до чинних санкцій, контракти та відносини Hyatt з Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park припинили з 23:59 за місцевим часом 25 березня 2022 року.

Представники компанії закликали гостей, які мають запитання щодо проживання на 26 березня 2022 року та пізніше, зв'язатися безпосередньо з готелем.

Зауважимо, що наразі невідомо про долю готелів Hyatt hotels в інших містах держави-агресорки. Компанія не вказала про них у пресрелізі.

Компанія стурбована ситуацією в Україні

У Hyatt hotels зауважили, що стурбовані "трагедією в Україні, яку спричинили військові дії" (втрачені життя, розлучені родини, мільйони біженців).

Ми зосереджуємось на безпеці та добробуті наших колег та гостей як в Україні, так і в сусідніх країнах, які зіштовхнулися з цими невідомими викликами,

– мовиться у пресрелізі.

Велика частина представників компанії об'єдналася для того, аби допомагати тим, хто постраждав – знаходити житло для біженців в Європі, допомагати під час переїзду, надавати предмети першої необхідності.

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