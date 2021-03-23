Huawei стала найбільшою приватною компанією Китаю: на якій позиції Xiaomi

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Джерело:

HuaweiCentra

Дослідницька та інвестиційна бізнес-організація Hurun опублікувала рейтинг 100 найбагатших приватних компаній Китаю. Його очолила технолонічна компанія Huawei.

Як відомо, ринкова вартість Huawei – 1,1 трильйона юанів. Це приблизно 170 мільярдів доларів.

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Очільник організації Hurun зауважив, що останнім часом продажі компанії знизилися через дефіцит мікросхем. Попри це, Huawei залишається найуспішнішим приватним підприємством у споживчому секторі Китаю.

Трійка лідерів

  • Друге місце зайняла компанія Midea – виробник електроприладів. Її ринкова вартість – 580 мільярдів юанів, це 90 мільярдів доларів.
  • На третьому місці – Haitian International. Ринкова вартість цієї компанії – 500 мільярдів юанів, а це 76,8 мільярда доларів.

Відомий виробник смартфонів Xiaomi, якого часто називають конкурентом Huawei, посів аж 5 сходинку.

Компанія Huawei: останні новини

  • Компанія у березні представила свою першу ультратонку дротову клавіатуру. Раніше вона входила в комплект поставки настільного комп'ютера Mate Station B515, а зараз доступна для покупки окремо.
  • Також Huawei представила власний сервіс електронної пошти Petal Mail. Представники компанії запевнили, що цей сервіс замінить пошту від Google.
  • Huawei планує розвивати видобуток вугілля і займатися металургією, а також розводити свиней. У такий спосіб намагається врятувати свій бізнес після того, як постраждала від санкцій США.