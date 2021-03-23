Huawei стала найбільшою приватною компанією Китаю: на якій позиції Xiaomi
Дослідницька та інвестиційна бізнес-організація Hurun опублікувала рейтинг 100 найбагатших приватних компаній Китаю. Його очолила технолонічна компанія Huawei.
Джерело:HuaweiCentra
Як відомо, ринкова вартість Huawei – 1,1 трильйона юанів. Це приблизно 170 мільярдів доларів.
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Очільник організації Hurun зауважив, що останнім часом продажі компанії знизилися через дефіцит мікросхем. Попри це, Huawei залишається найуспішнішим приватним підприємством у споживчому секторі Китаю.
Трійка лідерів
- Друге місце зайняла компанія Midea – виробник електроприладів. Її ринкова вартість – 580 мільярдів юанів, це 90 мільярдів доларів.
- На третьому місці – Haitian International. Ринкова вартість цієї компанії – 500 мільярдів юанів, а це 76,8 мільярда доларів.
Відомий виробник смартфонів Xiaomi, якого часто називають конкурентом Huawei, посів аж 5 сходинку.
Компанія Huawei: останні новини
- Компанія у березні представила свою першу ультратонку дротову клавіатуру. Раніше вона входила в комплект поставки настільного комп'ютера Mate Station B515, а зараз доступна для покупки окремо.
- Також Huawei представила власний сервіс електронної пошти Petal Mail. Представники компанії запевнили, що цей сервіс замінить пошту від Google.
- Huawei планує розвивати видобуток вугілля і займатися металургією, а також розводити свиней. У такий спосіб намагається врятувати свій бізнес після того, як постраждала від санкцій США.
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