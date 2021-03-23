Дослідницька та інвестиційна бізнес-організація Hurun опублікувала рейтинг 100 найбагатших приватних компаній Китаю. Його очолила технолонічна компанія Huawei.

Як відомо, ринкова вартість Huawei – 1,1 трильйона юанів. Це приблизно 170 мільярдів доларів.

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Очільник організації Hurun зауважив, що останнім часом продажі компанії знизилися через дефіцит мікросхем. Попри це, Huawei залишається найуспішнішим приватним підприємством у споживчому секторі Китаю.

Трійка лідерів

Друге місце зайняла компанія Midea – виробник електроприладів. Її ринкова вартість – 580 мільярдів юанів, це 90 мільярдів доларів.

– виробник електроприладів. Її ринкова вартість – 580 мільярдів юанів, це На третьому місці – Haitian International. Ринкова вартість цієї компанії – 500 мільярдів юанів, а це 76,8 мільярда доларів.

Відомий виробник смартфонів Xiaomi, якого часто називають конкурентом Huawei, посів аж 5 сходинку.

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