Мільярдні суми від Google та Київстар: хто є найбільшими платниками податків в Україні

Джерело:"Рейтинг"
Податки від компаній, які працюють в Україні, є важливим джерелом надходження державного бюджету. Найбільшими платниками податків традиційно є державні компанії.
У першу десятку потрапили переважно державні компанії з енергетичного сектору, а також приватні тютюнові компанії.
До теми В яких галузях українці найбільше уникають податків: інфографіка
Найбільше сплатила податків компанія Укрнафта – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її власниками є:
На 3 – 5 позиціях розмістилися три тютюнові компанії – Філліп Морріс Україна, В.А.Т. Прилуки та Джей Ті Інтернешнл Україна.
Компанії в Україні обкладаються низкою податків: податок на прибуток, ПДВ, акцизний податок, рентна плата, плата за землю, екологічний податок, ПДФО, військовий збір, ЄСВ тощо.
Звучить багато, але насправді корпоративний податок в Україні – нижчий, ніж в середньому в Європі чи у світі.Миттєво узгоджуйте, редагуйте та підписуйте документи онлайн у системі електронного документообігу Star.Docs від Київстар Бізнес – заощаджуйте час, ресурси та кошти, що йдуть на папір, витратні матеріали й логістику.