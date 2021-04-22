Податки від компаній, які працюють в Україні, є важливим джерелом надходження державного бюджету. Найбільшими платниками податків традиційно є державні компанії.

Найбільші платники податків у 2020 році

У першу десятку потрапили переважно державні компанії з енергетичного сектору, а також приватні тютюнові компанії.

До теми В яких галузях українці найбільше уникають податків: інфографіка

Найбільше сплатила податків компанія Укрнафта – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її власниками є:

Державний НАК "Нафтогаз України" – 50% акцій + 1.

Олігарх Ігор Коломойський – 42% акцій.

Компанії Littop Enterprises Limited, Dridgemont Ventures Limited і Bordo Management Limited, що зареєстровані в офшорній зоні на Кіпрі – 8 % акцій.

На 3 – 5 позиціях розмістилися три тютюнові компанії – Філліп Морріс Україна, В.А.Т. Прилуки та Джей Ті Інтернешнл Україна.

Хто ще потрапив у список найбільших платників податків

Серед ритейлерів найбільше сплачує податки АТБ-Маркет – 8,68 мільярда гривень, опинившись на 11 місці.

– 8,68 мільярда гривень, опинившись на 11 місці. На 13 місці опинився Приватбанк як найбільший банк України.

як найбільший банк України. Серед операторів мобільного зв'язку найбільше до бюджету України приніс Київстар – 6,7 мільярда гривень.

– 6,7 мільярда гривень. На 19 місяці опинилася Нова Пошта .

. На 23 місці – Епіцентр з 2,8 мільярда гривень у вигляді сплачених податків.

з 2,8 мільярда гривень у вигляді сплачених податків. Цікаво, що у рейтингу на 24 місяці з'явився український Google. Сума податків не вказується, але далі в рейтингу йде "ДТЕК Павлоградвугілля", який заплатив 2,6 мільярда гривень. Тож можна припустити, що Google в Україні сплатив в бюджет 2,7 мільярда гривень.

Які податки сплачують компанії в Україні

Компанії в Україні обкладаються низкою податків: податок на прибуток, ПДВ, акцизний податок, рентна плата, плата за землю, екологічний податок, ПДФО, військовий збір, ЄСВ тощо.

Звучить багато, але насправді корпоративний податок в Україні – нижчий, ніж в середньому в Європі чи у світі.

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