Хто з українських ФОПів платить найбільше податків: цікава інфографіка
Джерело:Opendatabot
За 2020 рік ФОПи сплатили загалом 52 мільярди гривень податків, з них 37 мільярдів надійшло від підприємців на єдиному податку. Найбільше грошей до держбюджету принесла галузь торгівлі.
Також до трійки лідерів ввійшли ФОПи, які займаються інформаційною діяльністю (у тому числі програмісти), а також професійною, науковою та технічною діяльністю. Третину від загальної суми становлять надходження від підприємців у галузі оптової та роздрібної торгівлі – 11,6 мільярда гривень.
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10 галузей діяльності ФОПів, які принесли найбільше податків
- Торгівля – 31%.
- Інформація та телекомунікації – 21,1%.
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 8,8%.
- Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 7,7%.
- Переробна промисловість – 6,9%.
- Операції з нерухомим майном – 5,2%.
- Будівництво – 3,5%.
- Адміністративне та допоміжне обслуговування – 3,5%.
- Готелі та ресторани – 3,4%.
- Сільське господарство – 3%.
Які галузі діяльності ФОПів поповнили бюджет найбільше / Інфографіка Opendatabot
Якщо врахувати, скільки грошей до держбюджету приніс кожен окремий ФОП, то рейтинг суттєво зміниться. Наприклад, в Україні зареєстровано понад 850 тисяч ФОПів, які займаються торгівлею, тож у середньому кожен з них сплатив всього 14 тисяч гривень податків за рік.
10 галузей діяльності, які принесли найбільше податків у розрахунку на одного ФОПа
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – 14,1%.
- Будівництво – 12,7%.
- Сільське господарство – 11,4%.
- Державне управління – 10,5%.
- Адміністративне та допоміжне обслуговування – 9,4%.
- Операції з нерухомим майном – 8,7%.
- Інформація та телекомунікації – 8,6%.
- Фінансова діяльність – 8,5%.
- Переробна промисловість – 8,3%.
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 7,8%.
Хто з ФОПів платить найбільше податків у розрахунку на одного / Інфографіка Opendatabot
Найбільше податків на одного ФОПа сплачували підприємці, які займаються постачанням електроенергії, пару та газу. Кожен з них сплатив до держбюджету у середньому близько 46,7 тисячі гривень, адже всього в Україні їх зареєстровано 211.
На другому місці у цьому рейтингу – підприємці-будівельники. Середня сума податку від одного такого ФОПа – 42 тисячі гривень. Трійку лідерів замикають фермери – по 37,6 тисячі гривень сплачених податків на кожного.