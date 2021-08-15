Найвищий середній дохід від електронної комерції у столичних онлайн-продавців, Харків – лідер в IT та онлайн-освіті, Львів – у креативних галузях, Одеса – в оренді туристичного житла, фрилансі та стримінгу.

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Інфографіка дослідження

Завдяки стрімкому розвитку сучасних технологій, українці можуть безперешкодно долучатись до глобальної цифрової економіки та заробляти на міжнародних ринках дистанційно, прямо з дому.

Київ

У дослідженні зазначається, що столиця очолює рейтинг за кількістю українців, котрі працюють на іноземні ринки, однак лідирують кияни лише в галузі онлайн-торгівлі.

Так, за перших пів року продажі на маркетплейсах приносили в середньому 29 490 доларів – близько 4 920 доларів щомісяця.

Скільки заробляють онлайн у столиці / Інфографіка Payoneer

Одеса

Одеса лідирує одразу у трьох онлайн-напрямках – стримінгу, фрилансі та оренді туристичного житла. Live-трансляції у першому півріччі 2021 року приносили одеським стримерам в середньому 16 620 доларів на місяць, а фрилансерам – 3 840 доларів.

У туристичній галузі, завдяки онлайн-сервісам, орендодавці в середньому протягом січня – травня заробляли близько 3 560 доларів на місяць, що майже у 5 разів більше, ніж минулого року.

Скільки заробляють онлайн в Одесі / Інфографіка Payoneer

Харків

Середній дохід ІТ-спеціаліста, котрий мешкає у Харкові, в середньому становить 1 540 доларів на місяць. Лідирує місто також за показниками прибутків онлайн-викладачів – тут кваліфіковані онлайн-коучі отримували в середньому 480 доларів щомісяця.

Скільки заробляють онлайн у Харкові / Інфографіка Payoneer

Львів

Місто Лева є лідером у креативних сферах, зокрема стоковий фотограф заробляє в середньому 640 доларів щомісяця. Крім цього, онлайн-торгівля приносить продавцям близько 3 560 доларів на місяць.

Скільки заробляють онлайн у Львові / Інфографіка Payoneer

Дніпро

Середній дохід дніпровського фрилансера складає близько 1 460 доларів на місяць, і це майже на чверть більше, ніж за перше півріччя минулого року. Середній заробіток у галузі ІТ зріс на 20% – до 1 340 доларів на місяць.

Скільки заробляють онлайн у Дніпрі / Інфографіка Payoneer