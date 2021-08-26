Хто, де і скільки платить: в Україні запустили онлайн-карту податків

Державна податкова служба України запустила інтерактивну податкову карту. В ній зібрано дані зі всіх регіонів країни про податкові надходження за обсягами та різними типами.

За допомогою карти можна цілодобово отримувати актуальні дані про податки, суми податкових боргів, авансові платежі тощо. Звертатись напряму до податкової служби для цього більше не потрібно.

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Функціонал податкової карти

Ознайомитись із податковою звітністю окремих підприємств за допомогою карти не можна, однак є можливість фільтрувати інформацію за такими критеріями:

регіони та територіальні громади;

види економічної діяльності;

податки та види бюджетів;

системи оподаткування;

типи та статус платників податків (зокрема, малий, середній чи великий бізнес).

Також є можливість переглянути, скільки податків у кожному регіоні платять ФОПи першої, другої та третьої групи.

До слова, онлайн-карта наразі працює у тестовому режимі. У майбутньому Державна податкова служба планує додати до неї графіки, показники на звітну дату у порівнянні з попереднім періодом тощо.