До 2040 року – лише електромобілі: Honda поділилась грандіозною метою
Японський автовиробник Honda до 2040 року планує працювати лише над електромобілями. Наразі відсоток продажів електромобілів є дуже низьким.
Джерело:Bloomberg
Про це заявив генеральний директор Тошіхіро Мібе. Він повідомив, що зараз компанія продає менше ніж 1% електромобілів.
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Компанія планує, щоб до 2030 року ця частка зросла до 20%, а ще через 5 років – до 80%.
Це буде нелегка боротьба,
– зазначив Тошіхіро Мібе.
Він додав, що в Японії дуже популярні гібридні автомобілі. Наразі важливо, щоб компанії вдалося швидко побудувати структуру, яка дозволить отримувати прибуток.
За словами гендиректора, Honda розраховує досягти маржі операційного прибутку в 7% навіть при переході на електромобілі.
Водночас Honda пообіцяла, що протягом наступних 6 років інвестує приблизно 46 мільярдів доларів у дослідження і розробки. Таку суму точно виділять незалежно від коливання доходів від продажів.
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