Пандемія коронавірусу пришвидшила цифровізацію суспільства. Щоб залишатися конкурентноспроможним, бізнес повинен зважати на ці тренди.

Цифрова трансформація

Ще до пандемії коронавірусу цифрова трансформація була актуальною і компанії діджиталізували свої процеси. Проте, за дослідженням Twilio, коронавірус пришвидшив цифрову трансформацію на 5,3 року.

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Очікують, що світові витрати на цифрову трансформацію майже подвояться між 2020 і 2023 роками.

Робота з дому

Звісно і до пандемії деякі компанії працювали за принципом віддаленої роботи. Але коронавірус змусив навіть скептиків переглянути своє ставлення до роботи з дому. Бізнес навчився довіряти своїм працівникам.

Хоча деякі компанії планують повернути своїх працівників в офіси, є низка компаній, які відтепер надають перевагу виключно віддаленій роботі, де це можливо.

Згідно з опитуванням Gartner, 82% керівників планують дозволити працівникам працювати віддалено після закінчення пандемії, З них понад половина готові дати дозвіл на повний робочий день з дому.

керівників планують дозволити працівникам після закінчення пандемії, З них понад половина готові дати дозвіл на повний робочий день з дому. Схоже опитування від PwC також показує, що 78% директорів компанії залишать можливість віддаленої роботи.

директорів компанії залишать можливість віддаленої роботи. Дані Upwork за 2020 рік свідчать про те, що 22% людей працюватимуть з дому до 2025 року.

А третина американців, які працюють віддалено, готові кинути роботу, якщо їм накажуть повернутися в офіс, за опитуванням Wisetail. Для 39% опитаних краще буде зменшення зарплати, ніж повернення в офіс.

Через популярність віддаленої роботи змінюється і попит на офісні приміщення. Одні компанії переїжджають в менші офіси, щоб заощадити гроші. Інші – виділяють більше простору на кожного працівника.

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Хмарні технології

Компанії також стали активніше користуватися хмарними технологіями, які потрібні для ефективної роботи у віддаленому середовищі. Forrester прогнозує, що глобальний ринок хмарних інфраструктур зросте на 35% до 120 мільярдів доларів у 2021 році.

Сьогодні в хмарах добре не лише витати, але й працювати. Київстар Бізнес рекомендує: доручіть бізнес-процеси хмарним технологіям та звільніть час на мрії. Приєднуйтесь до зустрічей в онлайн, працюйте в командах та над спільними завданнями із StarTeams та Office 365, використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для аналітики та розробки програмних продуктів. Витайте у хмарах із користю для бізнесу.

Віртуальне обслуговування

Через пандемію люди уникають зайвих контактів з грошима. Тож популярності набули безконтактні платежі. У США люди надають перевагу послузі "Купуй онлайн, забирай в магазині" (Buy Online Pick Up In Store (BOPIS)). За даними Invesp, нею користувалися 67% американців, а до 2025 року 10% продажів будуть здійснюватися у такий спосіб.

Згідно з опитуванням MasterCard, близько 4 з 5 споживачів використовують якусь форму безконтактних платежів через вірус.

Майбутнє з Big Data і ШІ

У епоху великих даних керівники та менеджери часто користуватися даними, аналітикою та штучним інтелектом. Але пандемія коронавірусу показала наскільки компанії все ще діяли всліпу. Тож очікують, що бізнес все активніше впроваджуватиме рішення на основі Big Data.

У дослідженні Gartner зазначають, що дані та аналітика в поєднанні з технологіями штучного інтелекту будуть головними у прогнозі, підготовці та реагуванні на глобальну кризу та її наслідки.

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Світ змінився

Старий спосіб ведення бізнесу зник назавжди. Замість того, щоб сприймати це негативно, компаніям слід бачити у цьому можливості. Прийняття цих трендів може означати кращу якість, ефективність, безпеку та зручність для кожного.