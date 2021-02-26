Azure, хмарний сервіс Microsoft, перевершив своїх конкурентів, але Amazon Web Services все ще домінує у цій галузі. Чому – пояснюємо в матеріалі Бізнес 24.

Технічні гіганти ведуть конкуренцію на різних фронтах. І один з них – хмари. На сьогодні Amazon домінує на ринку хмарних послуг, за ним слідують Azure та Google Cloud. Однак звіти Microsoft показують, що по прибутках компанія таки перемагає.

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Яким був 2020 рік для хмарного бізнесу

Торік компанія, заснована Біллом Гейтсом, повідомила про хмарний дохід у розмірі 59 мільярдів доларів. Azure виявилася продуктом компанії з найшвидшим ростом за останній квартал 2020 року, приносячи 16,7 мільярда доларів. Це на 34% більше, ніж в аналогічний період 2019 року.

Водночас Amazon Web Services (AWS) отримали близько 45,4 мільярда доларів доходу.

А Google Cloud приніс компанії 13 мільярдів доларів.

Незважаючи на ці цифри, AWS зберігає найбільшу частку ринку. Як це можливо?

Цифра, яку наводить Microsoft, відображає не лише продажі Azure, але й результати OneDrive та інші послуги, що стосуються хмарного сервісу.

Чому прибутки ростуть

Пандемія COVID-19 змусила мільйони людей працювати, навчатися, спілкуватися, розважатись та робити покупки в інтернеті, що спричинило розвиток хмари.

Британська консалтингова компанія Canalys, що спеціалізується на технологіях, підрахувала, що у 2020 році глобальні витрати на хмарну інфраструктуру склали близько 142 мільярдів доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році.