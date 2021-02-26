Хмара Microsoft принесла більший дохід, ніж Amazon і Google разом у 2020 році
Azure, хмарний сервіс Microsoft, перевершив своїх конкурентів, але Amazon Web Services все ще домінує у цій галузі. Чому – пояснюємо в матеріалі Бізнес 24.
Джерело:Entrepreneur
Технічні гіганти ведуть конкуренцію на різних фронтах. І один з них – хмари. На сьогодні Amazon домінує на ринку хмарних послуг, за ним слідують Azure та Google Cloud. Однак звіти Microsoft показують, що по прибутках компанія таки перемагає.
Зверніть увагу Новий ключ до успіху: онлайн-торгівля у 2020 році значно покращила доходи компаній
Яким був 2020 рік для хмарного бізнесу
- Торік компанія, заснована Біллом Гейтсом, повідомила про хмарний дохід у розмірі 59 мільярдів доларів. Azure виявилася продуктом компанії з найшвидшим ростом за останній квартал 2020 року, приносячи 16,7 мільярда доларів. Це на 34% більше, ніж в аналогічний період 2019 року.
- Водночас Amazon Web Services (AWS) отримали близько 45,4 мільярда доларів доходу.
- А Google Cloud приніс компанії 13 мільярдів доларів.
Незважаючи на ці цифри, AWS зберігає найбільшу частку ринку. Як це можливо?
Цифра, яку наводить Microsoft, відображає не лише продажі Azure, але й результати OneDrive та інші послуги, що стосуються хмарного сервісу.
Чому прибутки ростуть
Пандемія COVID-19 змусила мільйони людей працювати, навчатися, спілкуватися, розважатись та робити покупки в інтернеті, що спричинило розвиток хмари.
Британська консалтингова компанія Canalys, що спеціалізується на технологіях, підрахувала, що у 2020 році глобальні витрати на хмарну інфраструктуру склали близько 142 мільярдів доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році.
Що таке хмараЗа допомогою хмарних технологій комп’ютерні ресурси надаються користувачам як онлайн-сервіс, до якого вони мають доступ з браузерів своїх пристроїв. При цьому користувачу не потрібні жодні програми чи потужна техніка. Простим прикладом хмари є ґуґл-диск.
Поділитися новиною