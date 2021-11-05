Hilton разом з компанією Gefest Froup підписали франчайзингову угоду щодо будівництва в Одесі першого готелю популярної мережі. Він розташовуватиметься у двох будівлях недалеко від курортної зони "Аркадія".

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Відкриття Hilton в Одесі

Готель на 145 номерів планують відкрити навесні 2025 року під управлінням кіпрського підприємства Millenium Hospitality.

Ми бачимо очевидні переваги для розширення в Україні вже з двома готелями, один з яких приєднається до нашого портфоліо разом із Hilton Kyiv. Зростання міжнародного інтересу до Одеси та стабільний внутрішній попит роблять Hilton Odessa важливим доповненням до нашої європейської мережі,

– заявив старший віцепрезидент з розвитку Hilton у регіоні ЕМЕА Патрік Фіцгіббон.

Що відомо про Hilton Hotels & Resorts Міжнародна мережа готелів і курортів належить корпорації Hilton Worldwide. Компанію заснував Конрад Гілтон ще у 1919 році, а вже у 2017 році бренд включав понад 5 100 готелів і курортів у 85 країнах світу. Наразі це одна з найбільших міжнародних готельних мереж.



Джерело: Міжнародна мережа готелів і курортів належить корпорації Hilton Worldwide. Компанію заснував Конрад Гілтон ще у 1919 році, а вже у 2017 році бренд включав понад 5 100 готелів і курортів у 85 країнах світу. Наразі це одна з найбільших міжнародних готельних мереж.Джерело: Wikipedia

На одному з поверхів одеського готелю заплановано конференц-зал площею 800 квадратних метрів, включаючи бенкетний зал на 300 квадратів, представницький лаунж на даху та оздоровчий центр площею 600 квадратних метрів.