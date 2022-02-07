Хід конем: Amazon продаватиме послуги своєму прямому конкуренту

Найбільший ритейлер електроніки і побутової техніки США і Канади Best Buy купуватиме хмарні послуги в Amazon. Компанії є прямими конкурентами на американському ринку.

Best Buy обрав платформу Amazon Web Services (AWS), як провайдера послуг хмарної інфраструктури і свого стратегічного партнера у цій галузі. Таке рішення компанія прийняла через два роки після того, як підписала таку ж угоду з Google Cloud.

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Конкуренти стали партнерами

У Best Buy була довга й складна історія впровадження хмарних технологій. Ще у 2011 році ритейлер придбав постачальника керованих послуг mindSHIFT Technologies за 167 мільйонів доларів з метою надання IT-послуг малому і середньому бізнесу.

На той момент компанія налічувала понад 5 400 клієнтів, а під її управлінням перебувало 25 тисяч робочих місць, 13 тисяч серверів та 2,2 петабайта даних у декількох дата-центрах на території США.

Однак вже через три роки Best Buy вирішила продати хмарний підрозділ компанії Ricoh. Сума угоди не була розкрита, що свідчить про її ймовірну збитковість. Після цього ритейлер продовжив користуватись власними дата-центрами.

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Лише у 2020 році Best Buy оголосила про підписання багаторічної угоди з платформою Google Cloud. Вона мала стати постачальником хмарних послуг для платформи корпоративних даних компанії. Проте зараз Best Buy раптово обрала своїм стратегічним партнером AWS.

До слова, Best Buy тепер фактично платитиме своєму прямому конкуренту Amazon за послуги, якими не здатна сама себе забезпечити.

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