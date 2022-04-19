Henkel виходить з Росії, але платитиме зарплати
Джерело:Bloomberg
Вже понад 750 світових брендів покинули російський ринок або серйозно скоротили там свою діяльність через війну проти України. До цього списку готується долучитися німецька хімічна компанія Henkel.
Про це йдеться у заяві компанії. Henkel буде тісно співпрацювати зі своєю російською командою для злагодженого процесу виходу з ринку. Фінансовий вплив від цього поки що не можуть оцінити.
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Henkel продовжить платити зарплати
При цьому 2 500 російських співробітників будуть і надалі вважатися працівниками компанії та отримуватимуть зарплати. А зазначимо, що із зарплати компанія сплачує податки у російський держбюджет, який фінансує війну.
Нагадаємо, що протягом тривалого часу компанія відмовлялася виходити з російського ринку, обмежившись лише зупинкою реклами та інвестицій. Там пояснювали, що діють в рамках санкцій, а вихід з ринку може мати далекосяжні наслідки для їхніх російських працівників.
Великий платник податків
У 2020 році компанія Henkel отримала 84,1 мільярда рублів виручки (1,13 мільярда доларів), за даними Forbes. Тобто компанія принесла до російського бюджету сотні мільйонів доларів у вигляді податку, на які країна-агресорка могла профінансувати запуск ракет по мирних українських містах. Саме тому важливо змушувати компанії виходити з Росії.
У вівторок, 19 квітня, про свої плани зупинити виробництво у Росії повідомив автовиробник Stellantis NV. Зазначимо, що це один з останніх російських автозаводів, який ще продовжував роботу.
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