Про це йдеться у заяві компанії. Henkel буде тісно співпрацювати зі своєю російською командою для злагодженого процесу виходу з ринку. Фінансовий вплив від цього поки що не можуть оцінити.

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Henkel продовжить платити зарплати

При цьому 2 500 російських співробітників будуть і надалі вважатися працівниками компанії та отримуватимуть зарплати. А зазначимо, що із зарплати компанія сплачує податки у російський держбюджет, який фінансує війну.

Нагадаємо, що протягом тривалого часу компанія відмовлялася виходити з російського ринку, обмежившись лише зупинкою реклами та інвестицій. Там пояснювали, що діють в рамках санкцій, а вихід з ринку може мати далекосяжні наслідки для їхніх російських працівників.

Великий платник податків

У 2020 році компанія Henkel отримала 84,1 мільярда рублів виручки (1,13 мільярда доларів), за даними Forbes. Тобто компанія принесла до російського бюджету сотні мільйонів доларів у вигляді податку, на які країна-агресорка могла профінансувати запуск ракет по мирних українських містах. Саме тому важливо змушувати компанії виходити з Росії.

У вівторок, 19 квітня, про свої плани зупинити виробництво у Росії повідомив автовиробник Stellantis NV. Зазначимо, що це один з останніх російських автозаводів, який ще продовжував роботу.

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