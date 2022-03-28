Heineken залишає Росію і планує передати бізнес у країні третім особам

Пивоварна компанія Heineken вирішила приєднатися до компаній, які покинули російський ринок. Компанія продасть свої заводи в Росії. Причиною такого рішення стала війна, яку Росія веде проти України.

З початку російської військової агресії Heineken вирішила припинити інвестиції в російський ринок, а також будь0який експорт до країни. Але Росія не припинила війну, лише її посилює. Тому Heineken вирішили піти з країни взагалі, назвавши бізнес в Росії "не стійким та нежиттєздатним".

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Компанія продасть усі свої сім пивоварних заводів. При цьому там усвідомлюють, що це не принесе їм прибутків. Навпаки, компанія очікує на втрати на загальну суму в 400 мільйонів євро.

Такий поступовий вихід в компанії пояснюють бажанням зберегти роботу та заплату для 1800 співробітників в Росії. У Heineken вже пообіцяли, що їх зарплата буде виплачена до кінця 2022 року.

Після того, як заводи будуть продані, Heineken більше не буде представлена в Росії.

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