Хакерські атаки на GLOVO: компанія відреагувала та пояснила ситуацію

Компанії стало відомо про хакерську атаку однієї з систем ще 29 квітня. Це трапилось через використання старої адміністративної панелі інтерфейсу. Компанія запевнила у серйозному ставленні до безпеки даних.

Представники GLOVO запевнили, що після виявлення підозрілої активності будь-який подальший доступ одразу заблокували. Також застосували додаткові заходи, необхідні для захисту платформи.

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"Незважаючи на те, що зловмисник впродовж короткого проміжку часу мав доступ до реквізитів IBAN та індивідуальних податкових номерів, ми можемо підтвердити, що дані кредитних/дебетових карток не були відкриті, оскільки ми не зберігаємо таку інформацію, а всі паролі є зашифрованими", – пояснили у GLOVO.

Представники наголосили, що компанія серйозно та відповідально ставимося до безпеки даних. Наразі активно розслідують ситуацію.

Наш відділ безпеки проводить повний аудит щодо захисту та цілісності нашої бази даних,

– сказали в компанії.

Також GLOVO звернулась до Іспанської агенції із захисту даних Agencia Española de Protección de Datos.

Повідомлялось, що хакери хочуть продати викрадену інформацію GLOVO за 85 тисяч доларів США.